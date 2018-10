Haapsalu tüdruk Kata Karlis võitis vabariikliku ettelugemisvõistluse

Haapsalu põhikooli neljanda klassi õpilane Kata Karlis võitis üle-eestilise ettelugemisvõistluse.

Ettelugemisvõistlus peeti laupäeval, rahvusvahelisel ettelugemispäeval Tallinnas Eesti Lastekirjanduse keskuses ning seal osalesid kõigi maakondade, Tartu ja Tallinna tublimad ettelugejad. Võistlus on mõeldud 4. klasside õpilastele ja sel aastal oli teemaks eesti rahvusloomast inspireerituna „Kus hundist räägitakse“.

Laste ettelugemist hindas kolmeliikmeline žürii: NUKU muuseumi juhataja Maria Usk, Eesti Rahvusringhäälingu saatejuht Kristo Elias ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone

Kata Karlis valiti Läänemaad esindama neljapäeval toimunud maakondlikus eelvoorus.

20. oktoober on rahvusvaheline ettelugemispäev, mis aitab meelde tuletada, et ettelugemine muudab vanema lapsele lähedasemaks, laps saab tänu sellele rohkem tähelepanu ja kinnitust, et vanem hoolib temast. Jutu kuulamine rahustab last ja aitab läbi turvatunde kujundada positiivset suhtumist lugemisse. Areneb lapse kuulamisoskus, kujutlusvõime, väljendusoskus, ning samuti tähelepanuvõime, mis omakorda on vajalik keskendumisoskuse väljakujunemiseks.

Eestis tähistatakse 20. oktoobril ettelugemise päeva alates 1994. aastast ja 13. korda märgiti seda päeva ära vabariikliku ettelugemise võistlusega.

Fotod Eesti Lastekirjanduse keskuse Facebookileht