ON teater toob Haapsallu tõsielule toetuva monolavastuse “Maailma Ilusaim Tüdruk”

Laval Siim Maaten, lavale seadnud Kaisa Roover.

Neljapäeva, 18. oktoobri õhtul saab Haapsalu kultuurimajas näha ON teatri etendust “Maailma Ilusaim Tüdruk.

Läbi päevikute, veinipudelite, seksitööstuse, psühholoog Alice Milleri teooriate, Eesti ja Euroopa lähiajaloo ning Maateni kehastatud tüdrukut kohanud tegelaste joonistub pilt armastusest, ilust ja ellujäämisest. Pilt Maailma Ilusaimast Tüdrukust.

“Ta on kõige ägedam ja erutavam armastatu, kes mul on kunagi olnud. Ta on uje ja tark. Ta ei lase kellelgi end petta. Ta on kaunim kui pornograafi unistus. Ta võib olla suureline ja kapriisne ning samas andestav ja armastav. Ta on tõeline pühapäeva laps, magus kuninganna…” (1996)

„Maailma Ilusaim Tüdruk“ räägib loo, kuidas revolutsioonilistel aegadel võib inimese isik ja tema traagika ühiskonnas toimuva varju jääda. Maailm on selliseid inimesi täis, aga neid ära tunda ei ole lihtne. Selleks, et avada ühe taolise inimese traagikat, võtab „Maailma Ilusaima Tüdruku“ etendus vaataja taasiseseisvuva Eesti algusaastatesse ja jälgib tõsielusündmustele ning psühholoog Alice Milleri teooriatele toetudes ühe inimese kasvamist Eesti maatüdrukust moslemiks Londonis.

2011. aastal leidsid ON teatri lavastajad oma postkastist Anne päevikud. Ta palus neil oma uskumatu lugu avalikkuse ette tuua. Päevikutest ilmnes, et tüdruk elas 34. eluaasta jooksul 5 erinevat elu – igas elus uus nimi ning identiteet. Läbi nende päevikute, veinipudelite, seksitööstuse, Eesti ja Euroopa lähiajaloo ning Maateni kehastatud tüdrukut kohanud tegelaste joonistub pilt armastusest, ilust ja ellujäämisest. Pilt Maailma Ilusaimast Tüdrukust.

Etendus sisaldab seksi, uimasteid ja vägivalda. Pere väiksemad liikmed soovitatakse selle etenduse ajaks koju jätta, kui ei viitsi neile laval juhtuvat selgitada.

“Maailma Ilusaim Tüdruk” esietendus Vabal Laval 9. detsembril 2016.