Piiskopilinnuse keskajakeskus saab reedel nurgakivi

Reedel kl 13 pannakse pidulikult Haapsalu piiskopilinnuse muuseumi nurgakivi.

„Viimaks jõuame sinnamaale,” rõõmustas Haapsalu piiskopilinnuse juhataja Kaire Tooming. Tema sõnul paigaldatakse nurgakivi tulevase sissepääsupaviljoni auku. Ta lisas, et esmaspäeval hakati sissepääsupaviljoni alust betoneerima.

Haapsalu piiskopilinnuse ümberehitus keskajakeskuseks algas arheoloogiliste uuringutega mullu sügisel. „Tegelikult on palju teha jõutud ja oleme töödega graafikus,” rääkis Tooming. Ta lisas, et paari kuuga peaks sissepääsupaviljon valmis saama ja talveks tahetakse nn karp kinni saada – see tähendab, et uksed-aknad on ees ja tulevasi muuseumiruume saab kütma hakata.

Keskaegse piiskopilinnuse rekonstrueerimine keskajakeskuseks kestab poolteist aastat ja läheb maksma 5,3 miljonit eurot. Ehitusprojekti koostas KAOS Arhitektid OÜ, ehitab Restor AS. Rekonstrueerimise tulemusena saab linnusemuuseumi kasutada aastaringselt.

Täielikult uuenenud linnusemuuseum avatakse külastajaile 2019. aasta juulis. Muusuemi ekspositsioon keskendub kohaliku keskaegse väikeriigi elu-olule. Arheoloogiliste leidude kõrval leiavad linnuses koha interaktiivsed maketid, mis võimaldavad külalistel paremini mõista keskaegset elukorraldust, näiteks aja mõistet läbi töötavate vee-, mehaanilise kella maketi. Suure osa ekspositsioonist hõlmab keldris paiknev relvaarsenal, mille väljapanek keskendub keskaegsele relvadele ja sõjapidamise viisidele. Ekspositsiooniruumi on kokku üle 600 meetri.

Uue mõõtme loob linnuse välismüüridele rajatav müüritee, mis hakkab kõrguma linnuse siseõue kohal ning millelt avanevad ilusad vaated linnusele, lahele ja Haapsalu vanalinnale.

Linnusesse paigaldatavad liftid võimaldavad linnusemuuseumi külastada ka lapsevankri või ratastooliga.