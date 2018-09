Virtsus peeti esimest noorte kergejõustikuõhtut

Reedel 28. septembril peeti Virtsu kooli staadionil ülemaailmse koolispordipäeva raames Virtsu I noorte kergejõustikuõhtut.

Virtsu kool on läbi aegade olnud väga sportlik kool, mille õpilased on olnud Eesti tasemel poiste korvpallis ja jalgpallis. Kunagi kuulus vabariigi tippu kooli tütarlaste käsipallinaiskond. Edukad on oldud raskejõustikualadel, lauatennises. Erinevate alade heade tulemuste aluse on lapsed pannud aga ikka sõbraga peetud esimese võistlusega – võidujooksu ja kaugemale hüppamisega, ehk kergejõustikuga. Just selle spordiala märkimisväärsed saavutused läbi aegade, on väikese maakooli kehalise kasvatuse õpetajate tubli töö tulemus.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi käis spordiõpetajatele mõtte korraldada Virtsu kooli staadionil korralik kergejõustikuvõistlus. Ühiselt pakutigi Virtsu, Lihula ja Kõmsi koolide 51 spordilapsele kena kergejõustikuõhtupoolik. Abiks kolme kooli õpetajad, lapsevanemad ja muidu sõbrad.

Noored sportlased neljast vanuserühmast (10-11, 12-13, 14-15, 16-17 aastased) said viie kergejõustikuala vahel valida endale alad, viie kergejõustikuala vahel. Vastavalt vanusele sprint-60 m/100 m, kaugushüpe, kuulitõuge, kettheide.

Päeva lõpetas aga tõeline maiuspala: 1000 meetri maanteejooks, koos Virtsu kooli direktori Stanislav Nemeržitskiga. Endine tippujuja, nüüdne maratoonar, kelle isiklik rekord 3 tundi 19 minutit.

Enne seda pakkusid aga kolme kooli tublid spordilapsed staadionil häid tulemusi.

10-11aastaste tütarlaste 60 meetri jooksu võitis Viktoria Elisabeth Kepp 10,1 sekundiga. Helena Klimpuš sai kaugushüppes kirja 3.05. Mõlemad tüdrukud õpivad Lihula gümnaasiumis. Virtsu Kooli tüdruk Kertu Kesküla oli vastupidavaim 1000 meetri jooksus, ajaks talle 4.28. Kuulitõukes 2 kg kuuliga võitis Kõmsi kooli tüdruk Kai Urb, tulemuseks 5.45.

Samavanade poiste hulgas võitis Lihula kooli poiss Keiro Ristikivi 60 meetri jooksu ja kaugushüppe, tulemused vastavalt 9,7 ja 3.70. Kuulitõukes sai 2kg raudmunaga kõige paremini sõbraks Kõmsi kooli poiss Raldi Vendel. Kohtunikud mõõtsid talle tulemuseks 6.01. Joosep Mihkelmaa läbis aga 1000 meetrit 6.20ga, tema õpib Lihula koolis.

12-13 aastaste võistluses sai kaks alavõitu Lihula tüdruk Eliise Kolõtsev. Kuulitõukes tuli 2kg raudmunaga 9.18. Kettaheites aga 0,75 kg heitevahendiga isiklik rekord 25.53. Eliise tõuseb selle tulemusega Eesti omavanuste edetabelis üheksandaks. 100 meetri sprindis ja kaugushüppes olid tublid Virtsu kooli tütarlapsed. Mõlemal alal olid esimene ja teine Maia Vatsfeldt ja Keitlin Suur. Sprindiajad vastavalt 15,0 ja 15,6, ning kaugushüppes 4.08 ja 4.02. 1000 meetri jooksu esikoht läks samuti Virtsu Kooli. Maryan Mikiveer läbis distantsi 4.26-ga.

Sama vanade poiste võistluses võitis kolm esikohta Paul Lomp, Lihula koolist. 100 meetrit läbis ta 15,6 sekundiga, 1000 meetrit aga 3.59-ga. Kaugushüppes tuli esikoht tulemusega 3.72. Pauli koolivend Raikko Kanter pakkus 3.57-ga talle tõsist konkurentsi. Kuulitõukes ja kettaheites läksid esikohad samuti Lihula kooli. 3kg kuuli tõukas kõige kaugemale Ken-Indrek Klimpuš: 8.87. Kettaheite uue isikliku margiga aga Kevin Leemets. 0.75 kg kettaga on see nüüd 19.45.

14-15aastaste neidude võistluses võitis kodustaadionil võistlev Trinity Õismets kaugushüppe 4.08ga ja 1000 meetri jooksu 4.14ga. Kuulitõukes tuli kolmas esikoht 9.37, seda 3kg kuuliga. Kettaheites sai alavõidu Lihula kooli õpilane Kulla Saatmäe. Tulemuseks 0,75kg kettaga 29.10. Mõlemad nimetatud sporditüdrukud asetsevad kettaheites Eesti omavanuste edetabelis ka esikümnes. Trinity 0.75kg kettaga, Kulla aga 1kg kettaga.

Sama vanade poiste võistluses sai kolm alavõitu Ragnar-Marten Orgjõe. 100 meetri jooks- 15,2, kaugushüpe-3.86, kettaheide 1,0 kg kettaga-14.92. Kirill Semenov tõukas aga 4kg kuuli 6.49. Mõlemad poisid õpivad Virtsu koolis.

16-17 aastaste neidude võistluses võitis kolm kuldmedalit Virtsu koolis õppiv Ksenia Popova. Tema jooksis 100 meetrit 17,9, hüppas kaugust 3.23 ja tõukas 3.kg kuuli 6.57.

Kõik poolsada sportlast, õpetajad-treenerid, ning lapsevanemad maiustasid peale spordipäeva tordiga. Sportlasi ootas lisaks veel väärika esinemise eest medalitseremoonia.

Fotod erakogu