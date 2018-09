Audit ei leinud vigu Lõpsi ja Lepa töös

Haapsalu linnavalitsuse tellitud audit leidis, et keskkriminaalpolitsei uurimise alla sattunud Haapsalu Linnahoolduse tõstukihange viidi läbi seadusega kooskõlas.

Auditi tulemustest teatas Haapsalu linnapea Urmas Sukles reedel volikogu infotunnis. Auditi otsustas linnavalitsus tellida advokaadibüroost Sorainen pärast seda, kui keskkriminaalpolitsei esitas Haapsalu Linnahoolduse juhile Alo Lõpsile kahtlustuse riigihangete seaduse rikkumises. Uurimise alla sattus ka Haapsalu linnavolinik ja Haapsalu Linnahoolduse nõukogu liige Riho Lepp, keda kahtlustatakse toimingupiirangu rikkumises.

„Lepale ja Lõpsile on kahtlustused arusaamatud ja need on arusaamatud ka mulle,” ütles Sukles volikogu ees. „Ma püüan iga päev aru saada ja selgusele jõuda, milles seisneb asja sisu ja õigustus jõulisele käitumisele,” lisas Sukles.

Augusti lõpus otsustas linnavalitsus tellida advokaadibüroolt Sorainen sõltumatu auditi nii kahtlustuste kui ka teiste Haapsalu Linnahoolduse läbi viidud hangete kohta. Sukleś põhjendas auditi tellimise vajadust sellega, et politseiuurimine või võtta aastaid: „Ja tihti ei jõutagi kohtusse.”

Auditi läks linnale maksma üle 5400 eurot. Linnavolikogu liige Lauri Luik küsis volikogus, kas auditi tellimine oli põhjendatud. „Õigluse kiire jaluleseadmine on minu kohus. Meie püha kohus on kaitsta inimesi,” ütles Sukles. Ta lisas, et auditi tellimiseks kulunud summa võeti tema ja linnavalitsuse reservfondist.