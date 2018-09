Lihula gümnaasiumi juhiks saab Siret Keskküla

Lihula gümnaasiumi direktori kohusetäitjaks saab 1. oktoobrist sama kooli kunsti- ja käsitööõpetaja Siret Keskküla.

Senine direktor Janar Sõber lahkub ametist omal soovil ja jätkab õpetajana – neli tundi kehalist kasvatust ja kaks tundi karjääriõpetust nädalas. Direktorina on tema viimane tööpäev 30. september. Ametist lahkuv Sõber ütles, et see oli tema soovitus vallavalitsusele, et kooli hakkaks pärast teda juhtima Keskküla.

„Mul on hea meel, et Keskkülast saab direktor. Ta tunneb Lihula kooli ja õpetajaid, on töökas. Ta on Lihula gümnaasiumi vilistlane, ja tal on suures linnakoolis töötamise kogemus, mida minul näiteks ei ole,” ütles Sõber.

„Haridus on olemas, kogemus on olemas. Noor aktiivne inimene, tunneb maja, tunneb õpilasi, tunneb õpetajaid,” ütles Kesküla kohta Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets.

Keskküla on lõpetanud Lihula gümnaasiumi aastal 2002 ja Tallinna ülikooli klassiõpetaja eriala ajalooõpetaja lisaerialaga ning töötanud Tallinna 32. keskkoolis. Lihula gümnaasiumis töötab ta 2007. aastast, mil ta asus tööle 1. klassi juhatajana. Sel aastal juhatab ta 12. klassi (needsamad lapsed, kellega ta 11 aastat tagasi alustas).

„Tunnen, et hüppasin üpriski tundmatus kohas vette, aga samas, nagu ma mainisin – kui ei proovi, siis ei saa ju kuidagi teada, kas ja kuidas ma hakkama saan,” ütles Keskküla oma uue ameti kohta.

Kesküla on valitud direktori kohusetäitjaks õppeaasta lõpuni. Pikkmets on öelnud, et uue konkursi väljakuulutamisega vallavalitsus ei kiirusta, kuid õppeaasta jooksul seda tehakse. Direktori kohusetäitja saab ametisse määrata ilma konkursita, direktorit mitte. Pikkmets on põhjendanud otsust määrata esialgu kohusetäitja sellega, et keset õppeaastat on uut koolijuhti väga raske leida.

Sõber andis kõigile ootamatult lahkumisavalduse 28. augustil, põhjendades seda läbipõlemise ja kooli alarahasamisega.