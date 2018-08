Haapsalus avatakse homme skate-park

Haapsalu staadionil avatakse homme õhtul skate-park, kus senisest uhkemaid trikke saavad harjutada nii trikirulluisutajad, tõukeratturid, trikiratturid kui ka rulasõitjad.

„Vanas skate-pargis Paralepas olid osad obstaaklid lihtsalt katki. Uues pargis on kõik terve pluss uued obstaaklid, mida Paralepas pole kunagi olnudki,“ ütles Haapsalu rulatreener Kristjan Meigas. „Tänu sellele saavad harrastajad jõuda uuele tasemele ja mitmekülgsemalt areneda.“

Tipp-parkidega võrreldes on Haapsalu pargis küll kõik elemendid olemas, aga need on madalamad ja see on hea, leidis Meigas. „Haapsalu harrastajate tase ei ole nii kõrge ja selline park sobib meile paremini,“ selgitas ta.

Väljaku haldaja, Haapsalu Linna Spordibaaside OÜ juhataja Tarmo Tuisu sõnul läks skate-park kokku maksma 84 000 eurot pluss käibemaks. Esmalt ehitas OÜ Kivipartner pargi aluseks asfaltplatsi, mis läks maksma 32 000 eurot. Atraktsioonide osa soovis ehitada neli ettevõtet, hanke võitis Tiptiptap OÜ 52 000 eurose pakkumusega. „Ehitamine venis natuke, ilmastikuolud olid päris rasked. Aga kiitus ehitajale, sest kvaliteet on hea. Rahule jäi nii projekteerija kui ka järelevalve,“ ütles Tuisk.

Pargi projekteeris staažikas BMX trikirattur Rasmus Paimre, kes kavandas parki üheksa atraktsiooni, millelt trikitajad saavad hoogu võtta ja hüpata ning mida mööda sõita – flybox, funbox, suur ja väike quarter, quarter-vertwall-quarter, ditch, hubbaset, curvedquarter ja maja.

Skate-pargi avamine on reede õhtul kell viis. Oma oskusi on lubanud näitama tulla maailma üks paremaid tõukerattureid Roomet Säälik, Eesti üks silmapaistvamaid BMX’i sõitjad Talis Viirpalu rulasõitjad Hendrik Gross ja Valev Koitla ning trikirulluiskudel Mats-Kaarel Ruus.

„Tasub avamisele vaatama tulla. Eesti tipud on kohal. Siis näeb ka, mis seal teha saab,“ ütles Tuisk.

Pärast avatseremooniat teeb rulatreener Kristjan Meigas huvilistele näidistrenni. „Ratastega saab teha efektseid hüppeid, mis panevad pealtvaatajad ahhetama. Rulaga võib teha imetrikke, aga need ei paista nii hästi välja. Aga rula on hästi tehniline ala, mis nõuab väga head tasakaalu ja kehaasendit ning kogu keha koostööd,“ rääkis ta.

Praegu käib Meigase rularingis tosin last ja ta loodab, et staadionile ehitatud pargis hakkab neid olema rohkem. „Asukoht on nii hea. Ma saan hästi aru, et lapsevanem ei taha oma last metsa saata,“ ütles ta.

„Eelmine aasta unistasime, et skate-park võiks olla linnas. Nüüd ongi,“ ütles Meigas.