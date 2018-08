Keskkriminaalpolitsei pidas kinni Haapsalu linnafirma juhi (täiendatud kl 12.16)

Keskkriminaalpolitsei pidas esmaspäeval 48 tunniks kinni Haapsalu Linnahoolduse juhi Alo Lõpsi.

Politseinikud otsisid läbi linnafirma tööruumid ning küsitlesid töötajaid.

Lääne prokuratuuri pressiesindaja Liivi Reinholdi sõnul kahtlustatakse Lõpsi riigihangete teostamise nõuete rikkumises. Hange oli seotud ühe veoki ostuga Haapsalu Linnahooldusele.

Samas asjas esitati kahtlustus ka Haapsalu Linnahoolduse nõukogu liikmele Riho Lepale.

Lääne Elu andmeil otsustas ettevõtte nõukogu, mida juhib Haapsalu linnavolikogu liige Siim Saareväli, selle aasta aprillis, et tuleb osta kuni 100 000 eurot maksev tõstukauto.

Tõstukauto hanke võitis Silberauto 92 000 euroga. Teise pakkumuse suurus oli 107 000 eurot.

Lääne Elu andmeil vahendas Lepp teistele nõukogu liikmeile ja Haapsalu Linnahoolduse juhatajale Silberauto analoogse pakkumise. Seda peab keskkriminaalpolitsei toimingupiirangu rikkumiseks ja hanke tulemuse mõjutamiseks.

Tõstukauto hankekomisjoni juhtis Lõps, kel oli ka otsustav sõna lõpliku valiku tegemisel.

Haapsalu Linnahoolduse nõukogu liige Jaanus Karilaid ütles, et tõstukauto hange tuleb tühistada. Karilaid märkis, et Lõps tuleb ametist kõrvaldada uurimise lõpuni. Samuti peab nõukogust lahkuma Lepp. Viimane peab Karilaiu arvates ka linnavolikogust lahkuma.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul viiakse veel läbi menetlustoiminguid, et koguda tõendeid ühele riigihankes osalejale eelise andmise kohta.

„Riigihangete läbiviimine peab toimuma ausalt ja olema avatud konkurentsitingimustele. Hankeid läbiviiv asutus peab ise seisma hea selle eest, et töötajad teaksid, milleks hankeid korraldatakse ja millised on läbiviimisele kehtivad nõuded. Toote või teenuse hankimisel ei saa konkreetse pakkujaga läbirääkimisi pidada ja teda lubamatult eelistada. Eeskirjade rikkumine võib tuua kaasa mitte ainult selle, et hangitav toode või teenus on kallim, vaid lisaks saab kannatada ka asutuse maine,“ lisas Ombler.

„Uurimine on alles pooleli ning detailidest praegu kriminaalasja kahjustamata rääkida ei saa,“ ütles Reinhold.

Reinhold ähvardas, et süüdimõistmisel võib sellise rikkumise eest karistada rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Lõps sai Haapsalu Linnahoolduse juhiks 2015.

Keskkriminaalpolitsei kuulas eile Haapsalus tunnistajatena üle ka Haapsalu aselinnapea Peeter Vikmani ja linnavolikogu liikme Siim Saarevälja, kes kuulub ka Haapsalu Linnahoolduse nõukokku.

