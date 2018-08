Haapsalu vanal kalmistul tähistati olulised hauad

Haapsalu vanal kalmistul juhatavad nüüd viidad nelja kultuurilooliselt olulise haua juurde: luuletaja Ernst Enno, helilooja Cyrillus Kreegi, mudaravi asutaja Carl Abraham Hunniuse ja kunagise linnapea Hans Alveri kalmudeni.

Haapsalu linnavalitsuse arenguspetsialist Ülla Paras ütles, et rohkem viitasid pole kalmistule kavas panna. Tema sõnul on Enno, Kreek, Hunnius ja Alver kõige tuntumad inimesed, kes Haapsalu vanale kalmistule maetud on. „Kui hakata kõiki veidi vähem tuntud inimeste kalmusid tähistama, tuleks kalmistule viitade mets,” rääkis Paras. „Tartu Raadi kalmistul on hakatud näiteks viitasid maha võtma,” lisas ta.

Parase sõnul on teised kultuuriloolised hauad märgitud kalmistu kaardile, mille abil huvilised neid huvitavad kalmud üles leiavad. Abiks on seegi, et Haapsalu vana kalmistul on paigaldatud kvartalitähised. „Inimesed on kvartalitähiste paigaldamist väga kiitnud,” ütles Paras.

Fotod Ülla Paras