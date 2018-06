Galerii: publik tõusis aplausiks festivali HOOG peaesinejale Matthias Romirile püsti

Matthias Romir. Foto: Lemmi Kann

Festivali HOOG peaesineja Matthias Romir võlus valusalt siira etendusega “Life is short stories“. Publik ei hoidnud end tagasi ja tõusis pikaks aplausiks püsti.

Tsirkusekunstnik Matthias Romir on Saksamaalt pärit professionaalne tsirkuseartist, kelle põhilisteks žanriteks on žongleerimine ja klounaad.

Romir on andnud etendusi maailma eri paigus ning võitnud mitmeid auhindu nii Saksamaal kui mujal Euroopas. Lisaks žongleerimisele on Romir ka hea näitleja, osav rulluisutaja ning meisterlik monorattur, sidudes oma lavastused videokunstiga.

“Enam kui 20 aastat on tsirkusekunstnik Matthias Romir loonud žongleerimise, objektiteatri, klounaadi ja videokunsti piirimail mänglevaid lühilavastusi.

Eestis antud etenduses on valitud nelja etenduse parimad palad kokku põimitud üheks tervikuks. Lood on kord konkreetsed või siis abstraktsed, valjud või vaiksed, totrad või tõsised, kuid alati koomilised ning elust enesest. Peaaegu sõnatult uurib tsirkuseartist vabadust, aga ka kindlustunnet otsiva mehe muresid, hirme ja lootuseid. Humoorikalt kurblik etendus, mille olukorrad tulevad mõnusalt tuttavad ette igale ühele. Ehk siis tõesti – lühilood elust enesest.”

Nii räägib Romiri etendusest festivali HOOG koduleht.

Fotod: Lemmi Kann