Haapsalus lõhkus tuule käes murdunud puu maja katuse. Vee ja Jaani tänav on autoliikluseks suletud

Täna kella 12.30 paiku murdus eilsest lõõtsutavate tugevate tuuleiilide käes Vee tänaval suur vaher, langes üle tänava ja lõhkus maja katuse.

Haapsalu Linnahoolduse juhataja Alo Lõps ütles Lääne Elule, et puu oli vana ja nagu selgus, üsna mäda.

Kahjustada saanud maja haldajaks on Haapsalu Linnamajandus, sündmuspaigal on juba nii Linnahoolduse, Linnamajanduse, Haapsalu Veevärgi kui ka kindlustusseltsi esindajad.

“Puu on langenud üle tänava, mis tähendab, et Vee tänaval on liiklus vähemalt õhtuni suletud,” ütles Lõps.

Praeguseks hetkeks peaks olema paigaldatud hoiatavad liikluskorraldusvahendid nii Vee ja Vaba tänava ristmikule kui ka Jaani tänavale.

Autojuhtidel palutakse valida mõni teine marsruut.

Foto: Alo Lõps