Haapsalu kohvikute suveplaanid: Herman

Haapsalu kohvikute kõrghooaeg on kohe ukse ees. Seetõttu uuris Lääne Elu, mida huvitavat siinsed kohvikud tänavu pakuvad.

Bistroobaar Hermani suurim uudis on keldrikorrusel avatud videobaar. Seal on vanadest kineskoopteleviisoritest tehtud DJ-pult. Teleritest näidatakse VHS-kassettidelt filme.

Hermani pidaja Kaisa Ülejõe sõnul seisis neil suure maja keldrikorrus tühjalt või hoidsid nad seal igasugust kola ja asju, mida parajasti ei vajanud. Selle asemel, et ruum kasutult seisaks, mõtles ta koos elukaaslasega, mida võiks seal teha nii, et ruumide ümbertegemine oleks võimalikult soodne. Nii jõudsidki nad VHS-baarini.

„Inimesed ei vaja enam VHSe, meile öeldi, et võtke, see on prügi, viige minema,“ ütles Ülejõe.

Tegelikult on baar lahti olnud juba kuu aega, kuid Ülejõe sõnul ei ole nad sellele erilist reklaami teinud, kogu info on levinud suusõnaliselt, vaid avamispäeval panid nad pildi sotsiaalmeediasse.

Hermani keldribaari VHS-laenutus on lahti nädalavahetustel südaööst kella neljani, varsti avavad nad baari tõenäoliselt ka varem. Ajal, mil ülemine bistroo ja baar on avatud, saab keldrikorrusele bistroo, hiljem eraldi sissepääsu kaudu.