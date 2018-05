Balti matšilt neli medalid Läänemaa noortele

26. mail peeti Rakveres Balti matš heidetes, võisteldi noorte, juunioride, noorsoo ja täiskasvanute vanuseklassides.

Kui noorteklasides olid väljas Eesti parimad, siis meestest oli Eesti esindatud nõrgendatud koosseisuga, mille tulemusena jäi meeste kondis viimaseks. Tänu naiste heale esinemisele võitis Balti matši kokkuvõtes Eesti koondis.

Oma osa kondise heaks esinemiseks andsid Läänemaa juuniorid, kes võitsid kolm medalit. Kevin Sakson võitis kuulitõuke tulemusega 17.34 ja oli kettaheites teine, heites 47.74. Erki Mitman viskas oda 60.71 ja saavutas kolmanda koha. Noormehed õpivad Audenteses ja esindavat Haapsalu kergejõustikuklubi.

U-23 klassis võistelnud läänlane Karl Koha (Audentese SK) saavutas kuulitõukes samuti teise koha tulemusega 16.27.

Vasaraheite U18 klassi neidudele võitis Gertu Küttmann tulemusega 47.74. Lihula gümnaasiumi põhikooli lõpetaja Gertu Küttmann sai vasaraheite algõpetuse Läänemaa kergejõustikuklubis. Nüüd treenib teda vabariigi parim noorte vasaraheite treener Mihkel Lembit Niidupargi kergejõustikuklubist. 14. mail võitis Küttmann noorte heitjate seerivõistluse U-18 vanuseklassis, ületades esimest korda 50 meetri joone meetri ja 27 sentimeetriga.

Keegi väitis, et vasaraheide pole tüdrukute ala. Ilmselt nende kogukuse tõttu. Tegelikult treenerid otsivadki selliseid ülekaalulisi lapsi heidete jaoks, muidugi on ka jõudu vaja. Kui vaadata maailma paremaid vasaraheitjaid (maailmarekordiomanik Wlodarczyk välja arvatud) on nad väga kenad, pole mingid pilpad. On jõulised ja kiired. Paljude meeste unistus.