Olari Taal Eesti Ekspressis: me peame ennast riigina kõvaks ainult sõnades

Haapsalus elav endine pankur ja Silma looduskaitseala looja Olari Taal andis Eesti Ekspressile intervjuu, kus räägib riigist ja selle remondist.

Ajakirjanike küsimusele, millal Taal viimati kohtas ametnikku, kelle puhul mõtles, et tema tööd pole tegelikult vaja, vastas ta, et kohe tulevad meelde looduskaitseametnikud: „See bürokraatia on täitsa üle mõistuse. Palju funktsioone võiks üle anda kogukondadele.”

Taal on seda meelt, et Haapsalu on küll turvaline linn, kuid suvel on kohutavalt palju rahvast, mistõttu politseinike arvu siin vähendama ei peaks. Ka leiab Taal, et aeg Tallinn-Haapsalu raudteeühenduse taastamiseks hakkab küpseks saama.