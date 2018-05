President Kaljulaid e-külalistunnis õpilastele: ühest õppimisest enam ei piisa

Martna kooli õpilased presidendi e-tunnis. Foto: Urmas Lauri

Reedel, 11. mail andis president Kersti Kaljulaid viimase e-külalistunni MTÜ Tagasi Kooli algatatud EV100 kingituse „100 e-külalistundi“ raames. Otseülekandena toimuvas tunnis rääkis president teemal „Eesti 25 aasta pärast: töö, haridus, eesti keel.”

Kaljulaid rõhutas õpilastele, et tehnoloogiline areng on väga palju muutnud nii töö tegemist kui ka hariduse omandamist. Üha vähem on elukutseid, mida saab kord äraõpituna teha 10 või 15 aastat järjest. Enesetäiendamine ja uute oskuste igapäevane õppimine on muutuvas maailmas üha olulisem. Tööandjad omakorda peaksid üha enam mõtlema sellele, kuidas pakkuda paindlikku töötegemise võimalust. Kes seda ei paku, jääb Kaljulaidi hinnangul kaotajaks.

“Kui vaatame, kui kiiresti on hakanud maailm meie ümber muutuma, siis on vähetõenäoline, et ühe õppimisega saab pensionini välja. Inimese elukaar pole enam selline, mis koosneb koolist ja haridusteest ja millele järgneb 30 aastat tööd ühes asutuses. Tore on aga see, et tänapäevane töö annab inimesele vabaduse. Tehnoloogiline areng on suur vabastaja ja suur võrdsustaja,” avaldas Kaljulaid.

E-külalistunnid on 45-minutilised külalistunnid, kus külalisõpetaja jõuab koolitundidesse otseülekande teel. Kõik õpilased saavad külalisõpetajaga suhelda tunni ajal ühise jututoa kaudu. Nii ka president Kaljulaidiga, kellelt küsisid õpilased näiteks seda, mille pärast peaks Eesti riik järgmise 25 a pärast kõige rohkem muretsema?

“Muretsema peame sellepärast, et esimese veerandsajandiga oleme saanud majanduse päris heale järjele. Oleme suutnud säilitada suurepärase koolisüsteemi, meil on head ülikoolid ja teadusasutused, oleme igatepidi arenenud riik, aga oleme maha jäänud sotsiaalküsimustega tegeledes. Inimeste turvatunne, puudutab see päästeameti valdkonda või sotsiaalvaldkonda, sellega peame järgmised 10 aastat, aga võib-olla ka kauem, hästi palju tegelema. Et tunneksime, et meie sotsiaaltöö on sama hästi arenenud kui meie majandus.”

Sajas e-külalistunnis osales kokku 123 000 õpilast Eestist, lisaks õpilased välis-Eesti koolidest. Kokku osales tundides 382 kooli õpilased. “Kui me e-külalistundidega aasta tagasi alustasime, ei teadnud me veel, kuidas õpetajad ja õpilased YouTube’i otseülekandes toimuvat koolitundi vastu võtavad. Tagasiside on olnud väga hea ja näeme, et sellel on kindel koht Eesti koolides. Meid ootab aga nüüd suur töö, et välja nuputada, mis ja kuidas täpsemalt edasi,” sõnas MTÜ Tagasi Kooli juht Teibi Torm.

E-külalistunnid on Tagasi Kooli, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, Swedbank Eestis ja Overall Eestis ühine kingitus Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks.

Fotod: Urmas Lauri