Galerii: Haapsalus esitleti linna aukodaniku Heino Noore mälestusteraamatut

Teisipäeval esitleti Läänemaa ühisgümnaasiumi aulas Haapsalu aukodaniku Heino Noore mälestusteraamatut “Elamise pikad varjud. Arsti ja poliitvangi mälestused”.

Vastilmunud raamat, mille on koostanud Ago Pärtelpoeg, võtab kokku Haapsalus sündinud ja koolis käinud Heino Noore keerulise ja raskusi täis elutee: koolipoiss ja skaut Haapsalus, vanemate arreteerimine ja maha laskmine vangilaagris, poliitvangina Siberis, arstitudengina Tartu ülikoolis, arstina Tartus.

“Heino Noore elukäik ja kannatused tegid teda tugevaks. Nii tugevaks, et ta aitas teisi,” ütles piiskop Tiit Salumäe. Mälestusteraamatu koostaja Ago Pärtelpoeg lisas, et Noor oli talendikas, ka arstina ei piirdunud ta ühe erialaga, vaid oli nii neuroloog, toksikoloog, töö-tervishoiuarst kui ka represseeritute psühholoogiline nõustaja. Oma poliitvangi tausta tõttu ei saanud temast aga kunagi ei professorit ega lubatud tal kaitsta doktoritööd.

Pärtelpoeg lisas, et raamatu kaanekujundus, punane roos mustal taustal sümboliseerib armastust elu vastu.

Salumäe sõnul on raamatuid, mida kirjutatakse pikka aega ja Heino Noore mälestusteraamat on üks nendest. Pärtelpoeg ütles, et Heino Noore mälestusteraamatut on püütud koostada ka enne teda, kuid tema on sellega seotud olnud kuus aastat.

Raamatu “Elamise pikad varjud. Arsti ja poliitvangi mälestused” esmaesitlus oli Heino Noore 96. sünniaastapäeval, 24. aprillil Tartus Pauluse kirikus. Heino Noor ootas raamatu välja andmist väga, kuid selle ilmumist ta ära ei oodata ei jõudnud – ta lahkus meie hulgast tänavu veebruaris.

Fotod Arvo Tamula