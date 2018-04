Simson keelas Pärnu maaliinidel raha küsida

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simson ütles Lääne Elule ministeeriumi avalike suhete nõuniku Kadri Tonka vahendusel, et Pärnu soov doteerida maakondliku bussitranspordi jaoks mõeldud vahenditest ka enda linnatransporti ei ole mõeldav.

Simson on lubanud maakonnalinidel tasuta ühistransporti ja lisanud, et peale seda kellelegi ei sunnita ning ühistranspordikeskustel on vabad käed maakondade kaupa ühistransporti erinevalt korraldada. Pärnumaa ühistranspordikeskus ainsana on välja töötanud kindla kava, kuidas korraldada transport soodushinnaga. Pärnakate plaani järgi hakkaks kuupilet Pärnu maakonnas ja linnas 1. juulist maksma kümme eurot. Praegu maksab Pärnu linnas kuupilet 14 eurot, õpilastele üle viie ja pensionäridele üle kuue euro. Maakonnaliinide kuupilet maksab 12-50 eurot, sõltuvalt sellest, kui pikk on sõidetav maa. Edaspidi maksaks kuupilet kümme eurot, õpilased ja pensionärid saaksid sõita tasuta nii linnas kui ka maal.

Lääne Elu küsis Simsonilt, kas Pärnu pakutud mudel saab ministri heakskiidu ja rakendub.

„Pärnu soov doteerida maakondliku bussitranspordi jaoks mõeldud vahenditest ka enda linnatransporti ei ole mõeldav. Sellise mudeli rakendumine tähendaks seda, et riik doteerib edaspidi ka teiste linnade, nagu näiteks Tallinn ja Tartu ühistransporti. Selle jaoks riigieelarves vahendeid ei ole. Ainuüksi Tallinn kulutab linna transpordile ligi 60 miljonit eurot,” ütles Simson. „Tasuta maakonnasisesest ühistranspordist rääkides pole kordagi olnud juttu sellest, et riik võtab üle ka omavalitsuste alla kuuluvad liinid või kommertsliinid. Jutt on olnud kogu aeg riigi poolt doteeritud maakonna ja maakondi ühendatavatest liinidest. Omavalitsuste poolt korraldatud linna- või vallaliinide sõidutingimustele kohaldub omavalitsuste otsustusautonoomia, st nende liinide korraldus ja rahastamine on seaduse kohaselt omavalitsuse ülesanne.”

Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk ütles Lääne Elule, et Pärnu soov ei ole riigi rahaga linnatransporti doteerida.

„Võimalik, et ministril ei olnud aega süveneda või on memorandum sõnastatud ebaselgelt. Muidugi ei tohi riigi raha linnale anda ja seda me ei tahagi,” ütles Kärpuk.

Kärpuki sõnul ei maksaks Pärnu linna soodustranspordi eest riik, vaid kohalikud omavalitsused. Näiteks Lääneranna vallal tuleks maksta aastas üle 20 000 euro (seni õpilaste sõidusoodustuste hüvitamiseks mõeldud raha).

„Riik ei hakkaks linnale midagi maksma,” kordas Kärpuk.

Pärnumaa ühistranspordikeskus eeldab, et riik maksab kinni maakonnaliinide piletitulu vähenemise.

„Seni on Pärnu maaliinide piletitulu olnud 1,3 miljonit eurot. Kui edaspidi on maaliinide piletid odavamad, siis selle vahe peab riik meile kinni maksma,” ütles Kärpuk.

Pärnu linnaliinide piletitulu on 860 000 eurot ja selle maksaksid alates 1. juulist kinni kohalikud omavalitsused.