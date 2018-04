Lääneranna vallavalitsus rikkus korda

Lääneranna volikogu opositsioon päris vallavanem Mikk Pikkmetsalt aru vallale info- ja meediateenuse ostmise kohta.

„Mis meid tõsiselt häirib, on see, et kehtiva korra järgi peaksid üle 5000 euro eest tehtavad ostud käima volikogust läbi, aga seda ei tehtud. Leping sõlmiti ilma volikogu heakskiiduta. Nii need asjad ei tohiks käia,” ütles Lääneranna volikogu opositsiooni esindaja Rait Maruste.

Lääneranna vald ostab info- ja meediateenust üle 15 300 euro eest.

Lääneranna volikogu esimees Arno Peksar ütles, et tegemist on rikkumisega.

