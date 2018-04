Juhtkiri: oma oleks parem

Maakonnaliinidel peaks käivituma 1. juulist tasuta ühistransport. Ministeerium seda kohustuslikuks ei tee ja on jätnud ühistranspordikeskuste otsustada, kas need soovivad tihendada liinivõrku, pakkuda tasuta sõitu või odavamat piletihinda. Pärnumaa näiteks on läinud soodushinnaga piletite teed ja töötanud välja üksikasjaliku plaani, mille järgi saavad tasuta sõita eakad ja tudengid, soodushinnaga sõit laieneb ka Pärnu linna.

Kindlasti on ka sel plaanil oma head ja vead, aga see on vähemalt olemas. Pärnakatel on selge visioon, kuidas ja miks nad oma ühistransporti tahavad korraldada. Läänemaa kohta seda kahjuks öelda ei saa. Pärast haldusreformi loobus Läänemaa võimalusest moodustada oma ühistranspordikeskus ja liituda Põhja-Eesti ühistranspordikeskusega. Seal aga näikse valitsevat segadus.

Kuigi tasuta bussiliiklus peaks käivituma napilt kolme kuu pärast, ei ole võimalik põhjaeestlastelt Läänemaa kohta ühtegi konkreetset vastust saada. On tehtud üks põhjapanev avaldus – et lubatud dotatsiooni eest pole Harju, Lääne-Viru, Rapla ja Lääne maakonnas võimalik tasuta ühistransporti pakkuda. Põhjendused, miks seda teha ei saa, põhinevad Harjumaa olukorral ja huvidel. Läänemaa kohta ei tundu kellelgi olevat isegi mitte aimu, mis meile hea oleks ja mis see hea maksma läheks.

Möödunud aastal käis päris kõva vaidlus Merle Mäesalu ja Urmas Suklese vahel, kas Läänemaa peaks tegema oma väikse ühistranspordikeskuse või liituma Harjumaa omaga. Toona maavalitsuses ühistranspordi eest vastutanud Mäesalu hoiatas, et väikse Läänemaa huve on suure Harjumaa keskuse kaudu raske kaitsta. Sukles leidis, et Mäesalu tahab omale lihtsalt töökohta tekitada ja et oleks raiskamine nii pisikese maakonna nagu Läänemaa jaoks oma keskust teha.

Seni on Harjumaa keskuse ebakompetentsus ja ükskõiksus näidanud, et õigus oli Merle Mäesalul.