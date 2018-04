Galerii: Uuemõisa lagunev kolemaja lammutatakse ära

Eile alustasid töömehed kinnistu omaniku korraldusel AS Sanco territooriumil oleva laguneva ja prügistajaid ligi meelitanud kõrvalhoone lammutamist.

Lääne Elu 12. aprilli kaanelugu rääkis Uuemõisas Mõisa teel asuvast sisse varisenud katusega tondilossist, kuhu ümbruskonna prügikastidest sorteeritud prügi ladustamas käiakse. Lisaks sellele vedeleb omaniku poolt unustatud endisaegse abihoone ümbruses tonnide viisi ehitusprahti, mida jätkub ka kõrvalkrundile.

Lääne Elu sekkumine pani asjad liikuma. Haapsalu linnavalitsus saatis kinnistu omanikule 16. aprillil märgukirja kohustusega see piinlik ja ka ohtlik segadus likvideerida. Eile õhtul tehtigi sellega algust.

„Ma andsin korralduse, et see asi korda aetaks,“ ütles AS Sanco juhatuse liige Alar Kullison lühidalt.

„Meie saadetud märgukiri kohustab vastavalt heakorraeeskirjale lammutama ohtliku hoone ja jäätmed ära vedama, kaasa arvatud need jäätmed, mis ulatuvad kõrvalkrundile, sest need on samast hoonest pärit,“ selgitas Haapsalu aselinnpea Helen Rammu.

Kõnealust ehitist Rammu sõnul üheski registris arvel pole, mistõttu ehitusalaseid ettekirjutusi ei kaasnenud.

AS Sanco kinnistu ümbruses vedeleb kõikvõimalikku ehitusprahti- ja jäätmeid, sealhulgas eterniiti. See materjal sisaldab ohtlikku asbesti, mille kasutamine toodete valmistamisel keelati Euroopa Liidus 1999. aastal. Kui eterniitplaadid purunevad, lenduvad asbestikiud kopsudesse ja põhjustavad aastate möödudes pahaloomulisi kasvajaid. Kogu see kraam vedeleb paarikümne meetri kaugusel teest, mille äärde ulatub Uuemõisa lasteaed-kooli krunt.

Uuemõisa ümbruskaudsete elanike sõnul nähti laguneva abihoone juures pidevalt askeldamas Uuemõisa Kodu vaimupuudega elanikke, kes viisid sinna prügikonteineritest välja sorteeritud esemeid.

Omanik peab kinnistu jäätmetest puhtaks tegema kuu aja jooksul ehk mai keskpaigaks.