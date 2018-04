Täna algavad Läänemaal jüriööjooksud

Täna joostakse Taeblas ja Noarootsis, homme Kullamaal ja Lihulas ning esmaspäeval toimub Ridala jüriööjooks-matk.

Jüriöö jooksudega tähistatakse ülestõusu 675. aastapäeva ning antakse võimalus võistlemist nii lastele, noortele kui täiskasvanutele.

Taebla jüriööjooks

Taeblas alustatakse jüriööjooksudega juba kell 17, mil poe esisel ringil korraldatakse 4-11aastaste laste jooksud.

Põhijooks, mille üldpikkuseks on 4250 meetrit, algab kell 19 kultuurimaja eest. Võistkonnad peavad olema vähemalt viieliikmelised ning vähemalt üks tiimiliige peab olema naine. Jookstakse tõrvikutega, need saab korraldajailt. Kuna tegemist on teatejooksuga, on tõrvik igas võistkonnas ka teatepulgaks.

Võistkonnad peavad läbima viis vahetust: 750, 600, 1200, 850 ja 850 meetrit.

Võistlejad saavad osavõtudiplomid ning jagatakse ka auhindu. „Täispuhutavad madratsid, matkatoolid, joogipudelid,“ loetles jooksu korraldava ühingu Kehale ja Vaimule esindaja Riina Kopti. „Lastele on hästi palju auhindu. Suurte jooksul auhinnatakse 1.-3. koha saanuid ning jagatakse ka lohutusauhindu.“

Noarootsi jüriööjooks

Noarootsis antakse 2018 meetri pikkusele teatejooksule vallamaja ees start täna kell 21. Korraldajad jagavad võistkondadele tõrvikud, need on ka teatepulgaks. Võistkonnad peavad olema viieliikmelised, osalema on oodatud nii Noarootsi koolide võistkondi, õpetajaid ja ka külalisvõistkondi.

„Kaheksa võistkonda on juba praeguseks end kirja pannud, aga kui on väljaspoolt soovijaid, siis tere tulemast ka neile,“ ütles Noarootsi osavalla kultuuri- ja spordi spetsialist Ülle Schönberg.

Schönbergi sõnul on neil teist aastat võistlusraja pikkuseks aastanumbrile vastav meetrite arv. Tänavu seega 2018 meetrit, poole sajandi pärast oleks rada 50 meetrit pikem.

Noarootsis on jüriöö jooksu korraldatud juba palju aastaid, kuid vahepeal traditsioon katkes.

„Muidu oleme jüriöö jooksu korraldanud ikka 23. aprillil, jüripäeval, kuid järgmisel nädalal on koolivaheaeg ning selle tõttu nihutasime tänavu jooskupäeva varasemaks,“ selgitas Schönberg. „Edaspidi on mõte ikka õigel päeval teha ja ka laieneda. Meil on ju praegu üks suur Lääne-Nigula vald, et teeks üheskoos suure jooksu, mida võiks eri aastatel erinevas kohas korraldada. See liidaks kogukondi.“

Noarootsi jooksu kolm esimest võistkonda saavad auhinnaks kringli. „Ülejäänuile melonit ja arbuusi, keegi ilma ei jää, ka diplomid saavad kõik,“ ütles Schönberg.

Kullamaa jüriööjooks

Kullamaal korraldatakse tänavu jüriööjooksu juba 51. korda. 2,2 km pikkune teatejooks algab reede, 20. aprilli õhtul kell 20.45.

Starditakse, nagu mullugi, Rohumäe tagant, joostakse läbi Kullamaa külakeskuse ja viimane etapp lõpetab Rohumäe tipus. 2,2 kilomeetri pikkune võistlusmaa on jagatud kuueks etapiks, võistkonnas peab olema kolm naist ja kolm meest. Teatepulgaks on valguspulgad.

„Alustame jälle viktoriiniga,“ ütles jooksu korraldaja Mai Jõevee. „Kell 8 õhtul koguneme võimlasse, seal korraldame, nagu eelmisel aastalgi, viktoriini. Siis liigume tõrvikutega rongkäigus Rohumäe taha stardipaika ning umbes kell 20.45 alustame jooksuga.“

Kullamaa jooksu võitja saab enda valdusesse rändkarika, parimatele riputatakse kaela medalid.

Tegelikult alustatakse homme Kullamaal jüriööjooksudega juba päeval. Kell 12.30 on algklasside jüripäeva jooks. „Palivere kool on lubanud ka tulla,“ ütles Jõevee.

Lihula jüriööjooks

Lihulas algab jüriöö jooks reedel, 20. aprillil kell 17.30 Lihula mõisamäel.

Osalema on oodatud kõik jooksuhuvilised alates lasteaialastest täiskasvanuteni. Võistkonnas peab olema kaks nais- ja kolm meesjooksjat, kuid meesjooksjate asemel võivad joosta naised.

Lasteaialapsed ja 1.-3. klassi võistkonnad jooksevad ümber laululava oru. 4.-12. klass ja mehed-naised jooksevad läbi Lihula linnuse varemete. Et tegemist on teatejooksuga, tuleb igal osavõtjal teha üks varemetering ning anda seejärel teatepulk üle järgmisele võistlejale.

Iga vanusegrupi kolm kiiremat võistkonda saavad diplomi ning võitjaid premeeritakse medaliga. Osalejatele kommikott.

Lihulasse oodatakse võistlejaid kõikjalt üle Lääneranna valla. „Koongast ja Virtsust, Varblast tullakse ja Kõmsilt, kõikidest valla koolidest,“ ütles üks jooksu korraldajaist, Lihula kooli kehalise õpetaja Kristi Kangur. „See on traditsiooniliselt huvitav üritus. Tavaliselt on osavõtjaid olnud saja ringis, publikut sama palju.“

Ridala jüriööjooks-matk

Ridala 24. jüriööjooks-matk algab esmaspäeval, 23. aprillil kell 19.15 Ridala põhikooli eest Panga külas. Ligi viie kilomeetri pikkune matk lõpeb Parila vana koolimaja juures.

„Kõik on traditsiooniline,“ nentis korraldaja Pille Raudsepp. „Pidulik on ta igal aastal, sest meil on palju vanuseklasse, seega on ka palju premeerimist. Et tunnustada võimalikul palju neid, kes on kodust välja tulnud.“

Ridala jüriööjooks-matkal on osalejaid viimastel aastatel olnud paarisaja ringis. „Ta on üritus, mis pakub pinget pärisjooksjale, kuid samas on kohane peredele, on ju matkast osa saanud ka emad titevankitega,“ arutles Raudsepp.

Oslejaid on olnud lisaks kohalikele ka Haapsalust, Tallinnast, Taebla kandist ja Võnnust. „Igat mesti rahvast,“ nentis Raudsepp.

Finišis Parila vana koolimaja juures ootab raja läbinuid soe jook, saiake ja osavõtudiplom.

Karika saavad nii mees- kui ka naisüldvõitja. Vanusegruppide (M ja N eraldi) kolmele kiiremale medal ja diplom.

„Ergutusauhinnad on viis viimast aastat järjest osalenutele ja perevõistkondadele,“ loetles Raudsepp ja lisas, et võistlus toimub, olenemata ilmast.

Jüriöö ülestõus

Jüriöö ülestõus oli aastatel 1343–1345 Põhja- ja Lääne-Eestis toimunud eestlaste vastuhakk, mille eesmärk oli sakslastest ja taanlastest võõrvallutajatest ning muistse vabadusvõitluse järel pealesurutud ristiusust vabanemine.

Ülestõus algas ööl vastu 23. aprilli (jüriööl) 1343 Harjumaal ühel mäekünkal asuva maja süütamisega, mis andis märku, et kooskõlastatud kallaletung kõigile võõramaalastele on alanud.

Ülestõusnud sunniti alistuma orduväe teise Saaremaa-sõjakäiguga 1345. aasta alguses. Lüüasaamisest hoolimata pidurdas Jüriöö ülestõus mõneks ajaks talurahva koormiste kasvu.

