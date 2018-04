Esmaspäeva hilisõhtul käivitus Haapsalus oravapoja päästmisaktsioon

Haapsalus pesast kukkunud oravapoja päästmisoperatsioonis osales kümmekond inimest.

Esmaspäeva õhtul veidi enne poolt ühtteist sai Eesti Metsloomaühing telefonikõne Haapsalus elavalt Piretilt. Naine küsis abi, sest tema maja katuse ääre all olevast pesast oli päeval välja kukkunud imepisike oravapoeg.

Kuna oravaema ei tulnud poega pessa tagasi viima, otsustas oravapoja leidnud naine võtta esmaspäeva hilisõhtul ühendust Metsloomaühinguga.

Metsloomaühing saab seniste kogemuste põhjal kinnitada, et oravaemad ei tulegi tavaliselt alla kukkunud poegadele järele. Oravapojad jahtuvad Eesti jahedate ilmadega väga kiiresti ning vale kehatemperatuuriga oravapoega ema enam pessa tagasi ei vii. Samuti ei vii emad pessa tagasi poegi, kes on vigastada saanud.

Kiirelt asusid vabatahtlikud otsima võimalust hüüdnime Haapsalu päkapikk saanud oravapoja transpordiks, sest neile oli kohe selge, et tegemist oli väga kiireloomulise väljakutsega ning hommikuks võivad asjad juba väga pahad olla. „Õnneks leidus Haapsalus üks pere ja üks mees, kes otsustas sellel hilisel õhtutunnil appi tulla ning sõidutas pisikese abivajaja meie hoiukodusse Gabrieli juurde,“ teatati Metsloomaühimgu veebipostituses.

Oravapoeg jõudis noore loomapäästja Gabriel Vodolaztšenko juurde hoiukodusse päris heas seisundis veidi pärast keskööd.

Vodolaztšenko sõnul on väike orav tubli — vigastusi tal ei ole, isu on hea ning kõik eluks vajalikud funktsioonid toimivad. Tegemist on väikese oravapoisiga, kes kaalub vaid 45 grammi ning keda tuleb toita iga kahe-kolme tunni tagant. Seni pole veel kindel, kas õues külmetamine tekitas oravapojale komplikatsioone, ent Vodolaztšenko on ka varem kõiksugu metsloomi elule turgutanud ning annab oravapoja aitamiseks oma parima.

Metsloomaühing tänab kõiki, tänu kellele väike oravapoiss abi sai: Piret Tiigimägi, Virge Võsujalg, Reana Aabna, Gabriel Vodolatzenko, Allan ja tema pere Haapsalust, Katrin Idla, Siiri Mängli, Merilin Laud, Lee Lepiksoo, Katrin Kivi.

Kui soovid oravapoja kosumist aidata, saad seda teha pangaülekandega:

Eesti Metsloomaühing

EE952200221067573100

Swedbank

Selgitus: „Haapsalu oravapoiss“ või „oravapoegade aitamiseks“

Kogu toetussumma läheb oravapoegadele spetsiaalse toidusegu, luttide ja ravimite ostmiseks ning vajadusel ka loomade transpordikulude katteks.

Mida teha, kui leiad pesast välja kukkunud oravapoja:

Kui sinu õue peal on pesast alla kukkunud oravapoeg, siis tasub küll tõepoolest esmalt hoolega vaadata, kas oravaema kuskil ei liigu ning veidi aega olukorda kaugemalt jälgida. Kui aga ilm on jahe ning poole tunni või tunni aja jooksul pole oravaema oma pojale järele tulnud ning sa ei näe teda ka aias ringi liikumas ning kui oravapoeg kössitab samal kohal, siis tasub ta sooja tõsta ning Metsloomaühingule telefonil 5632 2200 helistada.

Kindlasti tuleks oravapoeg kohe sooja tõsta siis, kui ta on käega katsudes jahe, apaatne, kui ta on viga saanud või kui on oht, et teda ründavad linnud või kassid ja ta võib viga saada.

Oravapoegi ei maksa ise kohe toitma hakata, kõik edasise käitumise soovitused annab Metsloomaühing. Esmane abi on see, et ta saab sooja.

Fotod: Gabrieli Loomade Elu