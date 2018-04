Mäeinsener: Rukki kanalit süvendada ei saa, tuleb leida väiksemad laevad

“Mille poolest on kukk parem kui kana? Ise küsin ise vastan: sest kana ei kaaguta kunagi,” kirjutab Mihkel Tammelaan, mäeinsener

Nüüd on oravatel peenike peos ja nad on hakanud kaagutama: Kadri Simson, Keskerakonna broiler, peab tagasi astuma, sest laevad Leiger ja Tiiu ei mahu Rukkirahu kanalist läbi. Ta olevat jätnud kanali süvendamata, isegi süvendamise plaani panemata.

Kadri pole nii loll küi kaagutajad: ta teab, et seda ei saagi süvendada, vaid ainult laiendada. sest põhjas on paekivi ehk lühidalt paas. Saaks tegelikult küll, kuid see läheks nii kalliks, et sellel poleks majanduslikku mõtet. Saaks ainult püürimis- lõhketööde abil. Kaevandustes ja karjäärides on puurimis-lõhketööd tehnoloogia oluline osa, kuid siin lõhnaks juba sõjapidamise järele. Niisiis tuleb leida väiksema süvisega laevad.

Tegelikult on süüdi Reformierakonna tegelased,kes ei taibanud spetsialistide käest küsida, kui suure süvisega laevad siia, vaid arvasid, et nad ise on targad küll. Aga näete,ei ole ju!

Praegu oleks põhiline tegevus mitte süvendamise või laiendamise ettevalmistamine, vaid vastavate laevade leidmine ja nende rentimine. Kui need laevad käigus, müüa Leiger ja Tiiu maha ja tellida uued: kolm laeva, sinine, must ja valge. Ja nende nimed võiksid olla Irmi, Armi ja Mustuke, Kalevipoja koerte nimed.

Loll saab kirikuski peksa. Reformierakonna plekkämber koliseb õige tugevasti!

Mihkel Tammelaan, mäeinsener