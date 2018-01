Video: “Valguse algus Pargelis”

Vastloodud Ridala Seltsi esimene suurem ettevõtmile vanas Parila koolimajas oli tuleskulptuuride pidu.

Haapsalust kogutud vanadest jõulupuudest valmistati mitu skulptuuri, mis süüdati laupäeva õhtul Parila vana koolimaja hoovis põlema.

Et rahval oodates igav ei hakkaks, mängiti vanasõnamängu ning lastele korraldati mänguasjade vahetusturg. Koolimajas sai priipäralt kuuma teed ja suppi ning müügil oli ka seltsi liikmete valmistatud suupisted, pirukad ja pannkoogid. Pilli mängisid Antti Nöör ja Margus Tokko.

“Teeme linnale head, et korjame kuused kokku, aga teisalt näitame ka kohalikule kogukonnale, et meil on nii palju võimekust ja tahtejõudu, et see asi siin elama lüüa. Ja kui esimene üritus on nii suur ja ilusti käima läheb, siis inimesed saavad aru, et see hoone läks õigetesse kätesse,” ütles seltsi üks asutajaid Kairo Raudkats.

Kuusetulevärk oli seltsi esimene suurem ettevõtmine ning kohe tõsteti latt nii kõrgele, et koosviibimist oli nautimas üle saja inimese.

