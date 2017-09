Saaremaa ettevõtja annetas Läänemaale kassimaja

Eestimaa loomakaitse liit sai Saaremaa ettevõtjalt kingituseks eridisainiga kassimaja. Foto: erakogu

Risto Alt ja tema ettevõte Aiamaja24.ee annetasid Läänemaa kodutute kasside tarbeks spetsiaalselt projekteeritud maja.

Eestimaa loomakaitse liidu (ELL) esimees Heiki Valner ja Läänemaa piirkonnajuht Kaija Paalberg rääkisid, et Risto Alt tegi tegelikult palju enamat, kui loomakaitsjad üldse unistada oleks osanud.

„Meie mõte oli, et ehk on mõnel aiamajade tootjal jäänud seisma praakmaja, mille me saaksime odava hinnaga ära osta,” rääkis Paalberg.

Talv on ukse ees ja ELLi Läänemaa hoiukodus, millele panid alguse Alliklepa kassikolooniast päästetud, vajavad kassid hädasti ilmastikukindlat elamist.

ELLi abipalvele vastas Saaremaa ettevõtja, Hansa24 Group OÜ omanikke Risto Alt, kelle üks ettevõte tegeleb aiamajade müügiga. „Annika Alliksoo loomakaitse liidust kirjutas meile ja ju see kiri tuli siis õigesse kohta – mul on endal ka kolm kassi. Kuna teised osanikud teadsid seda, siis nad juba ootasid, millal ma ütlen, et kingime kassidele maja,” ütles Alt.

Kuna kindlasti oli vaja kahe toaga maja, et terved ja haiged kassid eraldi hoida, päädis sobivate valmismudelite vahel valimine sellega, et Läänemaa kassidele tehti maja eriprojekti järgi.

„Kui juba, siis juba,” põhjendas Alt.

„Ma nägin eile (pühapäeval – toim.) seda maja, kus need kassid praegu elavad… See maja läks tõesti õigesse kohta,” ütles Alt.

Pühapäeval pandi maja puitelementidest kokku, nüüd tuleb peale panna katus, mille materjal on samuti olemas, ja maja soojustada.

Oma abikäe ulatas loomakaitsjatele ka Imatra Elekter. „Nad tõid meile posti otsast elektri majja,” ütles Paalberg. Senises kassimajas elektrit ei olnud.

„See on täiesti pöörane, unistasime, et saame odavalt mõne praakmaja osta, ja saime valgusküllase, spetsiaalselt kassidele disainitud maja, kus on elekter sees! See pole mitte kassimaja, vaid kassivilla!” rõõmustas Paalberg.

Heiki Valneri sõnul on tegemist kõige suurema annetusega, mis ELL üldse saanud on. „Me poleks ise midagi sellist suutnud teha, sest see oleks võtnud kolmandiku meie annetustest,” ütles Valner ja lisas, et on saarlastele kogu südamest tänulik.

Ta lisas, et selle suuremeelse teoga on Aiamaja24.ee nüüd ELLi suurtoetajate nimekirjas.

„Tore, et on inimesi, kes viitsivad niimoodi loomadega tegelda. Kahjuks on palju rohkem neid, kes võtavad suvilasse kassi ja jätavad sügisel maha. Ma ei saa aru sellistest inimestest. Siis on hea, et leidub neid, kes koduta jäänud loomad oma hingeasjaks võtavad,” ütles Alt.