Läänemaa jahimehed ehitavad IRLi raha eest lasketiiru

Läänemaa jahindusklubi juhatuse liige Aarne Taal ehitab Üsse kalkunifarmi moodsaks lasketiiruks. Foto: Arvo Tarmula

Läänemaa jahindusklubi sai praeguseks suletud Lutaku lasketiiru rekonstrueerimiseks 5000 eurot IRLi katuseraha.

5000 eurot küsis Lutaku lasketiiru tarbeks riigikogulane, IRLi liige Raivo Aeg. Läänemaa jahindusklubi juhatusse kuulub kaks IRLi liiget: Aarne Taal ja Hugo Peterson. Juhatuse liige on ka toonase IRLi Läänemaa piirkonna juhi Merle Mäesalu abikaasa Maanus Mäesalu.

5000 eurot saanud Lutaku lasketiir on suletud 2016. aasta septembrist. Politsei otsustas Ridala vallas Herjavas asuva tiiru kasutamise peatada, sest tiirus lastud kuulid sattusid naabruses asuva talu õue.

Taal on tänini veendunud, et kuul see olla ei saanud, mis tiiru naabertalu omanik oma õuel nägi. „Aga kuna mingi asi vihises, siis leppisime kokku, et rekonstrueerime lasketiiru, tegime projekti,” ütles Taal.

Taal ja Aeg kuuluvad Eesti jahimeeste seltsi juhatusse. Taali sõnul küsinudki Aeg tema käest kord juhatuse koosolekul, kas lasketiiru jaoks on abi vaja. Taal öelnud, et muidugi on, sest mehed ei saa lasta.

„Kuna tegemist oli avalikku huvi teeniva arendusega, esitasin taotluse Lutaku tiirule 5000 euro eraldamiseks,” ütles Aeg Lääne Elule.

Lutaku lasketiiru aga ei hakatudki rekonstrueerima. Läänemaa jahindusklubile kuulus vaid tiir ise, mitte tiirualune maa. „Maaomanik ütles lepingust lahti. Oleksime maa ära ostnud, aga hind oli meie meelest kõrge. Hakkasime siis uut kohta otsima,” ütles Taal.

Juunis ostis Läänemaa jahindusklubi 7500 euro eest 1,5 ha maad ja kolm Üsse kunagise kalkunifarmi hoonet, mis Taali sõnul on lasketiirule nagu loodud. „Betoonlagi peal, kolm meetrit kõrge, kiviseinad,” ütles Taal. Ühes hoones on kavas avada 50meetrine kinnine, teises 100meetrine poolkinnine lasketiir. Kinnise lasketiiru loodab Taal valmis saada tulevaks kevadeks. Katuse remont läheb maksma umbes 20 000 eurot, hoone enda remont teist sama palju. Tiiru rekonstrueerimiseks läheb Taali sõnul ka Aegi kaudu saadud 5000 eurot.

Aeg ise on raha ümberpaigutamisega rahul. „Tiirule on leitud uus asukoht ja kindlasti kasutatakse toetus sihipäraselt,” ütles Aeg.

Taal ütles, et Läänemaa jahindusklubisse kuulub 200 jahimeest, aga tiiru kasutavad ka need, kes klubisse ei kuulu.

Praeguseks IRList välja astunud Merle Mäesalu ütles, et Lutaku lasketiir ei saanud IRLi katuseraha Läänemaa IRLi kaudu. „See oli mingi erikokkulepe. Mina ei tea, kas see raha üldse tuli, ja kui tuli, siis kas sellega on midagi tehtud või pole,” ütles Mäesalu.

Mäesalu märkis, et katuseraha ehk regionaalsete investeeringute jaotuse otsustab riigikogu. „IRLi Läänemaa piirkond, mille esimees ma toona olin, sai teha vaid ettepanekuid, milleks võiks riigieelarveline raha minna. Meie eesmärk oli, et nn katuserahast tehtaks avalikus kasutuses olevaid asju,” ütles Mäesalu.

Küsimusele, kas tema hinnangul on jahindusklubi lasketiir avalikus kasutuses asi, vastas Mäesalu: „Hoidun hinnangute andmisest ja külajuttude levitamisest. Kui soovite fakte Lutaku tiiru kohta, kas nad said raha, mis raha see oli, kui palju ja kas see on avalikus kasutuses, pöörduge tiiruga seotud inimeste poole.”

Taali sõnul polnud Mäesalu tõesti Lutaku tiirule antud rahaga seotud. „Kui Merle Mäesaluga sellest juttu tuli, siis ta ehmus, et see oli temaga läbi rääkimata raha, aga siis tuli välja, et Raivo Aegil on teine raha veel. Sai raha Merle Mäesalu ja said jahimehed,” ütles Taal.

IRLi 2016. aasta katuseraha

* Läänemaa jahindusklubi 5000 eurot Lutaku tiiru rekonstrueerimiseks

* Ridala vallavalitsus 5000 eurot Uuemõisa lasteaed-algkooli välitrenažööride tarbeks

* Oru spordiklubi 5000 eurot välitrenažööride jaoks

* Martna spordiklubi 5000 eurot aulatoolide soetamiseks

* MTÜ Nutikas Vormsi 5000 eurot prügimajade valgustuse tarbeks