Juhtkiri: reklaam rikub hauarahu

Mäletame „Kevade” raamatust, kuidas Teele, Arno ja Imelik kabeliaias kõndimas käisid. Surnuaed, eriti vana surnuaed, on tõesti selline paik, kus vahel hea jalutamas käia – vaatad vanu riste ja hauakivisid, mis igaüks on omamoodi kunstiteos; loed nimesid ja aastaarve ning mõtled, mis elu need inimesed elada võisid. Haapsalu vana kalmistu on pärast seda, kui seal põõsaid harvendati ja puid maha võeti, tunduvalt meeldivam paik – pole enam põõsastikke, mille varjus elu heidikud said odekolonni juua ja mörinaga kalmudel käijaid hirmutada.

Joomase seltskonna asemel on sel aastal aga uus reostusallikas. Kalmistul jalutajat häirivad valjud helid, mille päritolu on esimese hooga raske leida. Kas keegi räägib kõrval telefoniga või on mingi seltskond end kusagil sisse seadnud? Siis aga märkad taamal puude vahelt helkivat ekraani ja saad aru, et kõik see tuleb üle tee Haapsalu kaubamaja seinalt.

Linna südames oleval kalmistul pole kunagi sellist vaikust, nagu on maal, tänavamüra kostab niikuinii. Aga tänav ei häiri nii nagu reibas hääl, mis kutsub kaupu tarbima. Veelgi kohatum juhus oli mõni aeg tagasi, kui kalmistul olid matused ja taustaks kostis üle tee reibas laul: „Oh kooliaeg, oh kooliaeg…”

Haapsallastega rääkides selgub, et helendav ekraan ja sealt kostvad helid ei häiri ainult kalmistul jalutajaid. Inimesed on öelnud, et väldivad vilkuva valguse ja valju reklaamijutu tõttu kaubamaja peaust ja lähevad toidupoodi pigem teise ukse kaudu.

Reklaam on tähtis ja selleta poodi pidada võimatu. Haapsalu tarbijate ühistul tuleb rinda pista konkurentidega, mistõttu ostjaid tuleb iga hinna eest kohale meelitada. See on mõistetav. Aga ehk oleks seda võimalik teha kuidagi teisiti. Kõige lihtsam oleks heli vaiksemaks keerata, et kalmisturahu ei häiriks.