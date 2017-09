Politseinik peab valeotsuse eest 4000 eurot trahvi maksma (3)

Kaie Ilves

Pärnu maakohus mõistis politseinik Marite Oidjärve süüdi väärteomenetluses teadlikult valeotsuse tegemises ja määras talle karistuseks rahalise karistuse 200 päevamäära ehk 4000 eurot, teatas Pärnu maakohtu pressiesindaja Jaanika Lusti. Peale selle tuleb Oidjärvel maksta üle tuhande euro menetluskulu.

Oidjärve jäi süüdi selles, et töötades Haapsalu politseijaoskonna patrullpolitseinikuna tegi ta mullu 14. veebruaril väärteoasjas vale otsuse, mõistes Ukraina kodanikule Oleg Danilenkole 60 eurot trahvi selle eest, nagu oleks Danilenko lõhkunud jalahoobiga Haapsalus Lemoni ööklubis peegli. Puudusid aga igasugused tõendid selle kohta, et Danilenko oleks peegi lõhkunud. Danilenko ise oli korduvalt öelnud, et ei mäleta peegli lõhkumist, ning tunnistajad ja tõendid kinnitasid, et mees kukkus peegli katki, mitte ei lõhkunud seda. Juhtunust on möödas poolteist aastat, valeotsust hakati uurima mitu kuud pärast Danlenko surma.

„Kiirmenetluse kohaldamise üheks eelduseks on, et väärteo toimepanemise asjaolud on selged. Oidjärv menetlejana ei kogunud täiendavaid tõendeid. Oidjärve enda sõnade kohaselt kasutas ta otsuse tegemiseks menetlusvälist infot, mille põhjal aga karistamisotsust teha ei tohi,” ütles Pärnu maakohtu kohtunik Piia Jaaksoo.

Kohtuotsust on õigus 15 päeva jooksul kaevata Tallinna ringkonnakohtusse.

Oidjärv ütles Lääne Elule, et ei soovi kohtuotsust kommenteerida.

Oidjärv töötab Tartu politseijaoskonnas väärteomenetlejana. „Kuni kohtuotsuse jõustumiseni on ta ametis. Kui otsus jõustub, siis tuleb ta ametist vabastada,” ütles Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk.