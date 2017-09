Haapsalu Perearst on parimate seas

Toimetanud Kaire Reiljan

Haapsalu Perearsti tohtrid Sirje Jupits (vasakul) ja Helle Saarsoo. Foto arhiiv

Neljapäeval Eesti Perearstide Seltsi aastakonverentsil tunnustatava 65 parima perearstipraksise hulgas on Läänemaalt Haapsalu Perearst TÜ.

Eesti Perearstide Seltsi juhi Diana Ingeraineni sõnul pälvib tunnustuse tänavu rekordarv praksiseid: „Teeb heameelt, et perearstid mõtlevad sellele, kuidas oma tööd paremini korraldada ning näevad vaeva selle nimel, et oma patsientidele kvaliteetset abi pakkuda.“

Parimad praksised on selgunud Eesti Perearstide Seltsi poolt koostatud perearstipraksiste kvaliteedijuhise alusel. Ingerainen selgitab, et praksiste hindamisel on arvesse võetud nii kliinilist kui korralduslikku mõõdet – see tähendab, et hindamisel võetakse arvesse erinevaid aspekte, näiteks praksise töökorraldust, arstiabi kättesaadavust, ravi kvaliteeti, sealhulgas haiguste ennetamist, arstiabi järjepidevust ning koostööd patsientidega.

Kõrgemate tasemete kategooriatele kandideerimiseks esitas tänavu andmed 166 praksist. Pärast praksiste hindamist jäävad sõelale keskused, mis läbivad veelkord kontrolli ehk auditeerimise. Auditeerimise protsessi on lisaks perearstidele partneritena kaasatud ka terviseameti ja Eesti haigekassa esindajad.

Parimaid praksiseid autasustatakse perearstide aastakonverentsil, mis tänavu toimub 21. septembril Tallinnas.

Konverentsi kava leiab siit: https://www.med24.ee/koolitus/eesti-perearstide-seltsi-aastakonverents