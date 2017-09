Valimisliidus kandideerivat Peeter Kallast erakonnast välja viskamine ei ähvarda (2)

Lemmi Kann

Peeter Kallas. Foto: Arvo Tarmula

Kuigi Nõva volikogu esimees, reformierakondlane Peeter Kallas kandideerib valimisliidus „Ühinenud kogukonnad“, ei näe Reformierakonna Lääne-Nigula piirkonna juhatus vajadust teda erakonnast välja visata.

Nimelt registreeris Lääne-Nigula valimiskomisjon valimisliidu „Ühinenud kogukonnad”, mille moodustasid seitse Põhja-Läänemaa meest, eesotsas Lääne-Nigula praegune vallavanem Mikk Lõhmus. Uues Lääne-Nigula vallas on edaspidi ka praegused Nõva, Noarootsi, Martna ja Kullamaa vald ning „Ühinenud kogukonnad” on püüdnud enda sekka kõigi ühinevate valdade juhte, nende seas Peeter Kallas Nõva volikogu esimehena. Samas on väljas aga ka Reformierakonna nimekiri. Haapsalus päädis valimisliidus kandideerimine kaheksale oravaparteilasele erakonnast välja viskamisega.

Reformierakonna Lääne-Nigula piirkonna juht Marek Topper ütles Lääne Elule, et Peeter Kallase personaalküsimust selles kontekstis päevakorras pole ega ka tule.

„Piirkonna juhatus ei ole seda küsimust arutanud ja ei ole plaanis ka,“ ütles Topper, andes mõista, et kohalikel reformierakondlastel pole Kallasele valimisliidus kandideerimise tõttu etteheiteid.

„Kui vaadata praegust Nõva positsiooni ja et ka Reformierakond oleks valimisliidus esindatud, siis oli see mõistlik otsus. Koostööd tuleb ju teha ja hakata siin praegu piike murdma ei oleks õige,“ selgitas Kallas oma positsiooni. Kallas lisas, et on Reformierakonnas 1998. aastast ja sellest ajast alates ka aktiivselt tegev olnud, kuid valdade ühinemise tõttu on olukord nüüd muutunud.

Reformierakonna Haapsalu piirkonnast toimunud pereheitmist kommenteerides ütles Kallas, et ilmselt tunnetab erakond suuremat vajadust olla võimul just maakonnakeskustes ja maapiirkondades valimisliitudes kandideerimine nii teravdatud tähelepanu all ei ole.

„Aga minu arust ütles Innar Mäesalu väga tabavalt, et keskkontor ei peaks taolist otsustust lükkama kohalikule tasandile. Selleks peaks olema aukohus. Kui minu personaalküsimus peaks kunagi üles kerkima, siis mina sooviks küll aukohtusse minna ja asja selgitada,“ ütles Kallas ja lisas, et oma otsust oleks kindlasti veenvalt selgitanud ka haapsallastest nüüd juba endised erakonnakaaslased.

„Seda oli ju tunda, et Haapsalus on õhk paksuks läinud,“ andis Kallas mõista, et Haapsalu oravate erakonnast välja viskamise otsuse juures võisid rolli mängida ka isiklikud suhted.

Reformierakonna pressiesindaja Silver Pukk saatis teisipäeva hilisõhtul pressiteate, milles öeldi, et Reformierakonna juhatus rahuldas teisipäeva õhtul toimunud koosolekul Haapsalu piirkonna ettepaneku arvata erakonnast välja kaheksa Haapsalu piirkonna liiget, kes rikkusid oma põhikirjalisi liikmekohustusi.

„Arvestades Reformierakonna Haapsalu piirkondliku organisatsiooni ettepanekut, otsustas erakonna juhatus arvata Reformierakonnast välja Andres Laidre, Elerin Leesi, Kalju Aigro, Mati Seppi, Riho Lepa, Terje Parra, Tõnu Parbuse ja Urmas Suklese,” seisis teates.