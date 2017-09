Lääne Elul on oma nahkhiir

Riina Tobias

Foto: Arvo Tarmula

Lääne Elu toimetuse ukse juures laes ripub käidavas kohas juba vähemalt esmaspäevast peale nahkhiir.

Zooloog Matti Masingu sõnul peaks nahkhiir tukkudes rippuma praos või mujal peidus, juuni lõpul sündinud noorloomad ei oska aga veel olla ettevaatlikud. „Võib-olla arvas, et jõudis Hollandisse,“ ütles Masing. „Seal nad majaseintel ripuvad.“

Masingu hinnangul on tõenäoliselt tegemist pargi-nahkhiirega, kes on meie rändliikidest kõige tavalisem. Haapsalus on pargi-nahkhiirtel mitmed poegimiskolooniad ning septembris alustavad nad teed soojemate maade poole. Pargi-nahkhiired võivad olla tulnud ka Venemaalt ning nende siht on Kesk-Euroopa: Holland, Poola või Tšehhi. Öö jooksul võivad mööda rannikut rändavad nahkhiired lennata mitusada kilomeetrit.

Et siinne nahkhiir ripub iga päev täpselt samas kohas, ei käi ta ilmselt öösiti toitumas. „Üle nädala nad söömata ei saa olla,“ sõnas Masing.