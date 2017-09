Haapsalu vanalt kalmistult tuli välja keskaegne raidkivi

Kaire Reiljan

Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu vanal kalmistult tuli kiviristide korrastamise käigus välja keskaegne raudkivi, mida 19. sajandi lõpus kasutatud ühe risti soklina.

„Vana ilus asi,” hindas leidu vaatama tulnud piiskopilinnuse muuseumi juht Kaire Tooming. Tema sõnul on kindlasti tegemist keskagse raidkiviga.

Tooming lisas, et kivi esialgset otstarvet on raske määrata, kuid tegemist võib olla teavat sorti konsooliga, millele on midagi toetunud. „Ilmselt on see algselt asetsenud vastupidi – kitsam osa all ja laiem üleval –, ja olnud ilmselt igast küljest vaadeldav, sest raidkivi kolmel küljel on säilinud ilus taimornament.”

Muuseumitöötajad ütlesid, et raidkivi võib pärineda piiskopilinnusest või mõnest keskaegsest Haapsalu kodanikumajast, millest tänapäeval enam aimugi pole. „19. sajandi 20. aastateks oli väike linnus juba suuremas osas varisenud. Kivi oli seal palju ja see leidis mujal kasutust,” rääkis ta.

Haapsalu ja Läänemaa muuseumide juht Anton Pärn lisas, et sel viisil võis linnusekive jõuda paljudesse Haapsalu majapidamistesse. „Kui kellelgi raidkivitükke kodus on, võiks muuseumile teada anda. Me ei võta seda ära, vaid tahaksime kirjeldada ja kaardistada, seda mis veel alles on,” lubas Pärn.

Soklikivi, mis täna Haapsalu ja Läänemaa muuseumise varjule viidi, tuli päevavalgele kalmistu kabeli lähedal asuva kiviristide kompleksi taastamise käigus. Rist, mille alusena raidkivi on kasutatud, tähistab 1878. aasta matust.

Haapsalu linnavalitsuse arends- ja muinsuskaitsespetsialisti Ülla Parase (pildil) sõnul toetas linnavalitsus 1000 euroga seitsme kiviristi taastamist. „Me taotlesime küll 4000 eurot ja nimekirjas oli üle kahekümne risti,” lisas ta. Et toetusraha saadi taotletust vähem, valiti just need seitse risti. „Esiteks on tegemist kompleksiga, kus on mitu risti koos, ja teiseks on see käidavas kohas,” selgitas Paras.

Paras ütles, et Haapsalu vana kalmistu puhul on eesmärk taastada võimalikult palju katkisi kiviriste. „Kui metallrist soklist ära murdub, on rist ikkagi tervik ja selle saab pärast sokli peale tagasi panna. Kui aga kiviristil tükk ära kaob, tervikut enam kokku ei saa,” selgitas ta.

Kõnealuste haudade puhul olid ristide tükid haudade peal ja aja jooksul sammaldunud. Kiviraidur ja restauraator Paul Uibopuu puhastab nüüd tükid, paneb need kokku ja kinnitab ristid soklitele. Raidkivi asemel saab üks rist nüüd uue sokli.