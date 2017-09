Valmis Haapsalu kultuurikeskuse esine kaldtee

Riina Tobias

Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu kultuurikeskuse ette rajatud kaldtee on valmis.

„Paar päeva tagasi sai elektripool ära ühendatud ning täna õhtul peaksid üldvalgustuse põlema minnes ka kaldtee lambid põlema minema,” ütles Haapsalu linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Aivar Sein.

Kaldtee jaoks vahetati välja üks olemasolev valgusti ja pandi üks uus kaldtee keskkohta. „Posti tänava ülekäiguraja valgusti valgustab ka,” ütles Sein.

Töö valmimise tähtaeg oli 15. oktoober. Seina sõnul on kaldtee juba kasutuses. „Laius on piisav ja usun, et kõigile sobib,” ütles Sein.

Haapsalu kultuurikeskuse kaldtee on kaasava eelarve projekt, mis võitis kaalukalt linnarahva hääletuse. Kaldtee rajamise ettepaneku tegi Läänemaa invaühing, et liikumisraskustega inimesed pääseksid Posti tänavalt otse kultuurikeskusesse.

Kaldtee oli ette nähtud juba kultuurikeskuse projektis, kuid jäi hoone valmides ehitamata.

Kaldtee projekti koostas arhitekt Kersti Lootus. Ehitushanke võitis Läänemaa Ehitus OÜ. Tööd algasid 7. augustil. Tööde maksumus kokku oli 17 000 eurot, 3000 euroga loodi kaldtee juurde valguslahendus.

Esimesel korral võitis kaasava eelarve projekti hääletuse idee korrastada 20 000 euroga jupp Metsa tänava kõnniteed.

2018. aasta kaasavasse eelarvesse saab ettepanekuid esitada veel kuni 20. septembrini. Veebis saab ettepanekuid esitada siin.