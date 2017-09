Ridala põhikool peab kaks päeva olümpiamänge (1)

Lehte Ilves

Neljapäeva keskpäeval marssis Ridala põhikooli rahvas lippude lehvides aulasse, et pidulikult avada kooli 3. olümpiamängud.

Kõigi reeglite kohaselt avatud olümpiamängudest võtab osa ka Nikolai ja Uuemõisa kooli esindus. Avamisel oli kooli saalis paarsada inimest, teiste seas ka Ridala lasteaia lapsed ja külalised. Kahe päeva jooksul jagatakse välja 270 medalit: neist 150 osavõtjamedalit ja 120 medalit parimaile.

„Osavõtjariike” on tänavu 11, iga klass tõmbas oma riigi loosi teel. Lapsed ja õpetajad kandsid just olümpiaks tehtud särke, igal klassil ise värvi särk. Selle aasta maskott on suurekõrvaline Flopp. Et olümpiat peetakse Ridalas kolmandat korda, osalesid avamisel kõik kolm maskotti: Joosu, Roki ja Flopp.

Maskott selgitatakse välja ülekoolilisele konkursile esitatud tööde seast, selgitas kooli direktor Milve Viigand, kes kooli olümpiakomitee presidendina kuulutas mängud ka avatuks. Viigand tuletas meelde, et olümpia tähendab ausat mängu, väärikat võitmist ja oskust kaotada, üksteisest lugupidamist.

„Soovin, et võtaksime need põhimõtted omaks,” ütles Viigand.

Olümpiatuld ühelt riigilt teisele üle andes ütlesid tõrvikukandjad: „Säilitage olümpiarahu järgmiste olümpiamängudeni.”

Et ilm oli vihmane, tehti avamine kooli aulas, kuid pärast avamist ja kerget einet oli õues päikest näha ja võistlused läksid käima. Eile oli kavas „päris” ja lõbus kergejõustik. Lõbus tähendab, et oda ja ketas on vahtplastist, tõkkejooksutõkked poole meetri kõrgused.

Täna on mängude päev. Iga klass osaleb kolmes mängus.

Kooli kehalise kasvatuse õpetaja Pille Raudsepa sõnul osaleb olümpiamängudel ka kümme vilistlast, kes tulid välja Facebookis avaldatud kutse peale. Kõik nad on Ridala vallas ja Läänemaal tuntud sportlased. Kohtunikena löövad kaasa lapsevanemad.

Olümpiamängude avamisel andsid kontserdi Ridala kooli lapsed. Särtsaka punkti panid JJ Streeti tantsukooli noored Haapsalust ja Tallinnast. Peatreener Kerttu Luik pani lõputantsuks kõik hoogsat tänavatantsu tegema – võistluste eelsoojenduseks.

Lõputseremoonial täna kl 13 esineb Vello Vaheri tsirkusekool. Vallavanem Helen Rammu lootis, et Ridala ja Haapsalu ühinemine ei katkesta ilusat traditsiooni ja kui nelja aasta pärast ei peeta olümpiat juba kõigis Haapsalu linna koolides, siis Ridalas ikka.

Esimesed olümpiamängud peeti Ridala koolis 2009. aastal, mil praegused „üheksandikud” olid äsja kooli tulnud.

Fotod: Arvo Tarmula