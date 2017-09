Urmas Koppe vastus Riho Lepale: reformierakondlane kandideerib Reformierakonna nimekirjas (8)

Lemmi Kann

Reformierakondlased Lauri Luik, Urmas Koppe ja Reimo Nebokat valimisdebatil Altmõisas. Foto: Arvo Tarmula

Reformierakonna Haapsalu piirkonna juht Urmas Koppe saatis endise erakonnakaaslase, eile parteist välja visatud Riho Lepa päringule vastuse Lääne Elu kaudu.

„Kuna ta küsis avalikult, siis ka vastan avalikult,“ põhjendas Koppe.

Nimelt saatis värskelt Reformierakonna ridadest välja arvatud Riho Lepp eile Koppele päringu, milles nõudis ametlikku selgitust, millise erakonna põhikirja punkti vastu tema ja ta seitse saatusekaaslast eksisid. Lepp jagas oma pöördumist ja selle koostamise põhjusi ka Lääne Eluga. Eile ilmunud artiklis „Erakonnast välja visatud oravad nõuavad piirkonnajuhilt Urmas Koppelt aru“ ütles Lepp, et neile pole põhjendatud, millist Reformierakonna põhikirja punkti tema ja veel seitse nüüd juba endist reformierakondlast rikkusid. Lepp märkis samas, et ta isegi ei looda, et Koppe talle vastab.

Artikli autor sai täna Urmas Koppelt e-kirja, mille sisu on järgmine:

„Saadan vastuse artiklile: Erakonnast välja visatud oravad nõuavad piirkonnajuhilt Urmas Koppelt aru

Reformierakonna liige kandideerib Reformierakonna nimekirjas. Urmas Sukles ja veel seitse erakonnaliiget asetasid ennast oma tegudega väljapoole erakonda. Enam nad ei kuulu Reformierakonda ja sel on põhjused, vt. erakonna põhikiri p.10.1. Meie keskendume oma positiivsele programmile.

Lugupidamisega

Urmas Koppe

RE Haapsalu piirkonnajuht“

Viidatud punkt Reformierakonna põhikirjas ütleb, et erakonnaliige kohustub mitte kahjustama erakonna mainet ja

aitama kaasa erakonna maine tõusule, samuti mitte osalema mistahes grupi, ühenduse või organisatsiooni töös, mille eesmärgid või tegevus on vastuolus erakonna programmiliste põhimõtetega.

Teisipäeva pärastlõunal pöördus Lääne Elu Urmas Koppe poole küsimusega, kas vastab tõele info, et Haapsalu piirkonna juhatus on teinud erakonna peakontorile ettepaneku nimetatud isikud erakonnast välja visata. Koppe ütles, et ei soovi seda delikaatset teemat telefoni teel kommenteerida ja lubas vastata järgmise päeva hommikul kirjalikult.

Reformierakonna pressiesindaja Silver Pukk saatis sama päeva hilisõhtul pressiteate, milles teatati, et Reformierakonna juhatus rahuldas teisipäeva õhtul toimunud koosolekul Haapsalu piirkonna ettepaneku arvata erakonnast välja kaheksa Haapsalu piirkonna liiget, kes rikkusid oma põhikirjalisi liikmekohustusi.

„Arvestades Reformierakonna Haapsalu piirkondliku organisatsiooni ettepanekut, otsustas erakonna juhatus arvata Reformierakonnast välja Andres Laidre, Elerin Leesi, Kalju Aigro, Mati Seppi, Riho Lepa, Terje Parra, Tõnu Parbuse ja Urmas Suklese,” seisis teates.