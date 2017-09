Merle Mäesalu tahab teada kõikide linnavolinike tehinguid linnaga (10)

Lemmi Kann



Merle Mäesalu. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu linnavolinik Merle Mäesalu esitas esmaspäeval linnapea Urmas Suklesele teabenõude, milles tahab nimekirja kõikidest ajavahemikul 01.01.2014-15.08.2017 Haapsalu linna ja Haapsalu volikogu liikmete, sealhulgas nendega seotud juriidiliste isikute vahel sõlmitud tehingutest.

Mäesalu täpsustab teabenõudes, et see puudutab kõiki lepinguid, linnavalitsuse otsuseid, määratud toetusi, töösuhteid jne. Eraldi peavad olema välja toodud lepingu või muu tehingu pealkiri, sõlmimise aeg, rahaline väärtus ja lühike sisu kokkuvõte.

Volikogu liikme Siim Saarevälja kohta on sarnased andmed olemas ja neid pole vaja esitada, täpsustas linnavolinik.

Mäesalu selgitab samas dokumendis, et teabenõue on esitatud soovist saada kinnitust või lükata ümber väited, et linnavolikogu liikmed on tavapärasest rohkem seotud või sõltuvad linnavalitsuse otsustest.

Kuigi avaliku teabe seadus ütleb, et teabenõue tuleb täita viivituseta ja mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, pole linnapea Urmas Suklese sõnul seda võimalik teha.

„Proua Mäesalu on teinud meile väga mahuka selgitustaotluse, tema soovide täitmine võtab aega ja esmaspäevaks ehk viie päevaga, nagu teabenõue ette näeb, me kindlasti ei jõua, sest me peame olema väga täpsed,“ ütles Sukles Lääne Elule pärast konsulteerimist linnavalitsuse finantsjuhi Martin Schwindtiga, kelle sõnul on raamatupidaja selle ülimahuka dokumendi koostamisega mitu päeva hõivatud.

Suklese sõnul ei ole praegusel juhul aga tegemist teabenõudega klassikalises mõttes.

„Teabenõude saab esitada üksnes dokumendi suhtes, mis on juba valmiskujul olemas ja mida ei pea eraldi koostama hakkama. Kui teabenõude täitmiseks tuleb teavet pärast kokku kogumist täiendavalt süstematiseerida ja selle alusel uus teave dokumenteerida, siis selline teabenõue loetakse selgitustaotluseks ja sellele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusega ettenähtud korras. Praegu just nii on, sest me peame kõik väljavõtted grupeerima volikogu liikmete kaupa,“ selgitas Sukles.

Linnasekretär Erko Kalev märkis, et praegu tegemist on halduse siseküsimusega, mida reguleerib Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 26, mis ütleb, et volikogu liikmel on õigus saada oma kirjalikule küsimusele vastus valla- või linnavalitsuselt või valla või linna ametiasutuselt 10 tööpäeva jooksul küsimuse esitamisest arvates.

Sukles lisas, et tegemist on pretsedenditu päringuga, millel on kõik valimisvõitluse tunnused. „Merle Mäesalu paneb sellega kahtluse alla kõikide oma kolleegide usaldusväärsuse,“ nentis Sukles.

9. augustil esitas Merle Mäesalu Suklesele arupärimise, milles soovis nimekirja kõigist Haapsalu linna ning Siim Saarevälja ja tema ettevõtete vahelistest tehingutest, mis on sõlmitud viimase viie aasta jooksul.

Arupärimise põhjuseks oli nn krundiskandaal.

Nimekirja tehingutest esitas Sukles 25. augustil toimunud Haapsalu linnavolikogu istungil.