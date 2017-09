Maavalitsuse veebileht suletakse

Kaire Reiljan

Maavalitsuste likvideerimise tõttu suletakse 1. jaanuarist ka maavalitsuste veebilehed ja nende asemel loob rahandusministeerium ühise veebilehe maavalitsused.ee.

Lääne maasekretäri Kristel Jupitsa kinnitusel suletakse 1. jaanuarist ka Lääne maavalitsuse veebileht. Ühtlasi hakkab ministeerium maavalitsustelt koguma infot selle kohta, milline info tuleks praegustelt kodulehtedelt ühisele maavalitsuste kodulehele üle kanda.

Jupitsa sõnul on osa info puhul nõuded, et see peab olema kättesaadav. „Näiteks projektid,” nimetas ta. Seda, millist infot läänlased veel säilitamisväärsena võiksid vajada, ei osanud ta veel nimetada. „Me ei ole veel jõudnud seda mõelda, sest info jõudis meile alles eelmisel nädalal,” ütles ta.

Maavalitsuste dokumendiregister Delta jääb Jupitsa sõnul avatuks veel terveks 2018. aastaks. „Ühtegi uut dokumenti pärast 1. jaanuari sinna aga enam ei lisata,” selgitas ta.