Laupäeval näeb Haapsalus heal tasemel kergejõustikuvõistlust

Jaanus Getreu

Võistlustel osaleb ka mitmekordne Eesti noorte meister Martin Teppan. Erakogu

Haapsalu staadionil peetakse laupäeval kell 11 Läänemaa lahtised kergejõustikuvõistlused, kus võisteldakse 200 ja 400 meetri jooksus, kuulitõukes ja kettaheites.

Vanuseklasse tuleb starti viis, alates U14st kuni täiskasvanuteni. Päev algab kell 11.00 200 m jooksuga ja lõpeb kell 13.30 400 m jooksuga. Kahe jooksu vahele mahuvad kettaheide ja kuulitõuge. Ajakava on paindlik, seega on teoreetiliselt võimalik sportlasel kaasa teha kõigil neljal alal.

Kuigi registreerimine veel kestab ja lõpeb laupäeval pool tundi enne esimese ala starti, saab juba praegu rääkida üsna korralikust võistlustasemest. Osalejaid on eelregistreerunud Haapsalust, Lihulast, Virtsust, Tallinnast, Suure-Jaanist, Taeblast, Pärnumaalt jm.

U14 ja U16 võistluses tulevad starti meie oma parimad Läänemaa KJK ja Haapsalu KJK noored Emma Hein, Kristiina Kukk, Trinity Õismets, Keity Liina Kallas, Juhan Sebastian Liiva, Robert Idvani ja mitmed teised tublid spordinoored. Palju on noori mitmest Läänemaa koolist. U18 vanusklassis on jooksurajal näiteks mitmekordne Eesti noorte meister Martin Teppan ja tema klubikaaslased Läänemaa KJK-st Tambet Järve ja Krismar Liiv. Neidudest Kerli Ristikivi. Samavanuste noormeeste heite- ja tõukeringis on Eesti omavanuste absoluutne parim, Haapsalu KJK sportlane Kevin Sakson. Tema klubikaaslane Erki Mitman tuleb starti U20 klassi heidetes, tõugetes. Ainar-Sten Junker on selle vanusegrupi üks osalejatest 400 meetri jooksus.

Naistest näeme Haapsalu staadioni kettaheiteringis Eesti esinumbrit Kätlin Tõllassoni. Kohal on ka hooaja edetabeli kolmas, Hanna-Maria Kupper. Meeste konkurentsis teevad kaasa aga meie oma Läänemaa mehed Karl Koha, Fred Vali, kes Eesti edetabelis näiteks kuulitõukes kolmas ja neljas. 400 meetri jooksus paneb end aga proovile staažikas spordimees Lauri Tanner.

Kes tahab veel võistlusest osa võtta, saab ennast kirja panna, saates meili aadressile jaanus.getreu@mail.ee.