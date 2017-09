Haapsalu uhiuue päästeauto nimi on Krõõt

Kaire Reiljan

Eile õhtul jõudis Haapsalu päästekomandosse uus päästeauto, mida päästekutsetel võib nägema hakata septembri lõpust.

Kolmapäeval kella kuue paiku Lihula maanteelt Tööstuse tänavale pöörates pani auto Koselt Haapsallu toonud komandopealik Andres Kaljura vilkurid ja signaalid tööle. Valves olevad päästjad olid vastuvõtuks juba valmis – päästekomando värava juurde oli valves olev vahetus uut autot vastu võtma rivistanud nii praeguse põhiauto kui ka paakkonteineri, et uus sõiduk nagu kord ja kohus veega üle pritsida.

Uus põhiauto on kõrgendatud maastikuläbivusega ja varasemast kõrgema külmakindlusega. Sõiduomaduste puhul on pööratud tähelepanu alarmsõiduohutusele. Autodel on peal tipptasemel päästevarustus, täisautomaatne Alisson-tüüpi käigukast, mis teeb operatiivsõidu kiiremaks ja ohutumaks; põhiautode veepaak mahutab 3000 liitrit.

Andres Kaljura sõnul on uus põhiauto ja sellel olev varustus varasemaga üldjoontes sarnane. „Tootjad on võib-olla muutunud, aga põhiolemuselt on tehnika sama,” rääkis ta.

Suurima erinevusena tõi Kaljura välja auto peal oleva ilmajaama, mida varasematel päästeautodel ei olnud. „See on oluline näiteks keemiaõnnetuste puhul, kui on vaja määrata tuule suunda ja kiirust. Nüüd saab adekvaatse info kohapeal hetkega kätte,” ütles ta.

Päästeauto põhivarustusse on lisandunud näiteks varingu puhul kasutatavaid toestusposte, samuti vahtkustuti, mis meeskonnavanema Risto Kochi sõnul on hea näiteks väiksemate korteripõlengute puhul – sellega ei tekitata veekahjustusi.

Kolmapäeval valves olnud meeskond vaatas oma uue töövahendi kohe ka üle ja rõõmustati, et näiteks liiklusavariidel kasutatavad tööriistad on eelmistest tunduvalt kergemad. „Seda hoia või ühe käega,” kommenteeriti.

Järgmised paar nädalat kuluvad meeskondadel uue auto tundmaõppimisele ja 27. septembrist peaks uus põhiauto teenistusse astuma. Senine, üheksa ja pool aastat Haapsalu päästjaid teeninud põhiauto, läheb Pärnu-Jaagupi komando päästjate käsutusse.

Kaljura sõnul on eile saabunud masin päästeteenistuse ajaloo jooksul neljas Haapsalu komandosse jõudnud uus päästeauto. Kevadel said Haapsalu päästjad ka uue paakkonteineri.

Päästeamet soetas tänavu Euroopa Ühtekuuluvusfondi toel 27,8 miljoni euro eest uut päästetehnikat, sealhulgas 46 uut põhiautot. Läänemaa komandodest saab sel aastal uue põhiauto ka Risti komando, uus paakauto on Ristil juba töös.

Päästeamet otsis uutele autodele konkursiga ka nime. Andres Kaljura sõnul on traditsioon, et pääste põhiautod kannavad naisenime. Näiteks praegu teenistuses olevate põhiautode nimi on Barbara, enne neid teenis päästjaid Kärmas Katariina.

Seekordsele konkursile laekus 1100 nimepakkumist, mille hulgast valiti uute päästeautode nimeks Krõõt. Nime pakkujad märkisid, et tegemist on ka ilusa kingitusega Eesti vabariigile läheneva juubeli puhul. A. H. Tammsaare „Tõe ja õiguse“ Krõõt on leidnud kindla koha eesti inimeste südames – eelmisel sügisel korraldati „Tõe ja õiguse“ lemmiktegelase valimine, mille võitis ülekaalukalt Krõõt.

Fotod: Kaire Reiljan