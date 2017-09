Ridala vallavanem: katuseraha tingimuseks oli IRLiga kandideerimine (16)

Tarmo Õuemaa

Mänguväljak paari trenažööriga Uuemõisa kooli taha ehitati 5000 euro katuseraha ja 3000 euro Ridala valla rahaga. Foto: Arvo Tarmula

Ridala vallavanem, Keskerakonna ridades Haapsalu volikokku kandideeriv Helen Rammu ütleb, et valimisliidu Meie Inimesed esinumber Merle Mäesalu seadis Uuemõisa trenažööripargi raha tingimuseks kandideerimise IRLi nimekirjas.

Endine IRLi piirkonnajuht, praegu Meie Inimeste valimisnimekirja eesotsas olev Mäesalu lubab plakatitel, et ei hoolitse võimule pääsedes mitte semude, vaid rahva eest. Möödunud nädalal osales ta linnapeakandidaatide debatil Altmõisas, kus ütles, et ajal, mil ta oli IRLi piirkonnajuht, ei läinud IRLi katuseraha mitte mõne inimese ostmiseks, vaid selle eest paigaldati mitmele poole Läänemaale välitrenažööre.

See pani sõna võtma Ridala vallavanema Helen Rammu. „Kuna vähemalt Uuemõisa asjus ei vastanud see jutt tõele, siis tõstatasin selle küsimuse. 10 000 eurot Uuemõisa võimlemisväljakule saanuks Ridala vald IRLi katuseraha siis, kui Ridala vallavanem oleks kandideerinud kohalikel valimistel IRLi nimekirjas. Kuna seda ei juhtunud, vähendati raha 5000-le,” kommenteeris Rammu Facebooki postituses. „Ma ei tea, kas Linnamäele ja Lihulasse trenažööride paigaldamisel olid samad tingimused, kuid oma koduvallas Ridalas seati tingimusi küll.”

Rammu sõnul pakkus Mäesalu möödunud aastal esmalt oma initsiatiivil Ridala vallale 10 000 eurot riigikogu nn katuseraha mõisa juurde trenažööripargi rajamiseks. Mingeid tingimusi ta siis ei seadnud. „Mõtlesime, et väga vahva, kui poliitik toob raha oma koduvalda. Reformierakond on seda samuti teinud, midagi ei ole vastu küsitud,” rääkis Rammu.

„Vallavalitsus võttis juba hinnapakkumused trenažööripargi jaoks, aga riigikogu poolt valitses vaikus. Kui lõpuks Merle Mäesalut nägin, uurisin, kui kaugel katuseraha on. Tema vastas: tead, Helen, igal asjal on oma hind. Ta kutsus mind kandideerima IRLi nimekirjas,” rääkis Rammu Lääne Elule. „Ütlesin: sorry, ei. See asi ei ole seda väärt. Olin väga löödud, see oli minu meelest üsna räige nõudmine.”

Rammu kandideerib nüüd Ridala ja Haapsalu ühendvolikokku Keskerakonna nimekirjas. Ta ütles, et kandideerima kallutas teda just see juhtum. „Enne mõtlesin, et olen apoliitiline ega kandideeri üldse kusagil. Selle räige äraostukatse peale mõtlesin, et valin parem ise erakonna, et keegi ei tuleks mind enam ära ostma,” ütles ta.

Varsti selgus, et Uuemõisa trenažööripark sai pool rahast ehk 5000 eurot. „Trenažööriväljaku me muidugi tegime. Meil olid juba 10 000 euro peale pakkumused võetud. Panime 3000 eurot ise juurde ja sai augustis valmis,” ütles vallavanem.

Mäesalu ütles, et vestlust, kus ta oleks sidunud katuseraha andmise Rammu tulekuga IRLi nimekirja, ei ole kunagi olnud. „Kindlasti mitte,” kinnitas ta.

Mäesalu sõnul otsustati anda Uuemõisa trenažööriplatsi tarbeks 5000 eurot seepärast, et taheti mitut väljakut. Raha jagati kaheks – 5000 Uuemõisale ja 5000 Linnamäele. „Otsustasime, et mitu väiksemat väljakut on kasulikum. Täiendada saab neid hiljem ka,” ütles ta.

„Olen kutsunud Helenit meie nimekirja kandideerima. Ütlesin, et tahame teha sisulisi asju,” kinnitas Mäesalu.

„Katuseraha ja kandideerimise seostamine tundub Heleni suust kentsakas. Jäägu see tema südametunnistusele,” lisas ta.