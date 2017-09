Ranniku matkatee mahamärkimine on jõudnud Läänemaale

Kaire Reiljan

Matkajad teel Pivarootsist Virtsu. Foto: Juris Smalinskis

Täna hommikul asus Virtsu sadamast teele kuueliikmeline matkaseltskond, et päeva jooksul läbida 15 kilomeetrit ja jõuda Kukele – tegemist on osaga Lätis ja Eestis kulgeva 1100 kilomeetri pikkuse rannikuäärse matkatee mahamärkimisel.

Kõik 1100 kilomeetrit kõnnib läbi lätlane Juris Smalinskis, kelle ülesanne on luua matkateest GPX-failid. Temaga saavad paarikümnekilomeetristel etappidel liituda aga kõik soovijad.

Läänemaale jõudis Smalinskis esmaspäeval, kui matkati Pivarootsist Virtsu. Nii esmaspäeval kui ka täna lätlasega koos matkav Läänemaa Turismi juhataja Annika Mändla ütles, et Läänemaal on matkapäevad kulgenud hästi – ilm on olnud ilus ja seltskond tore.

Mändla sõnul on vähemalt Läänemaal kulgev rada väga huvitav. „Esmaspäeval läbitud lõik oli väga mitmekesine – algas küll Pivarootsi tuuliku juures asfaldi peal, aga siis läksime Puhtulaiule, kus oli hoopis teistlaadne loodus ja kõndisime ka mööda vana raudteetrammi,” kirjeldas ta.

Ka täna hommikul alustati matkamist mööda suurt teed, kuid seejärel viis matkatee tuulikute alt mööda ja keskpäeva paiku oli jõutud Uisu pangale.

Mändla kutsus kõiki huvilisi matkaseltskonnaga liituma. Neljapäeval ja reedel on küll projektiseminari tõttu puhkepäevad, kuid laupäeval matkatee märkimine jätkub. „Ootame kõiki kõndima,” kutsus Mändla. Ta lisas, et kui on tanspordiprobleem, tuleks Läänemaa Turismiga ühendust võtta.

Matkaraja mahamärkimine Läänemaal on osa piiriülesest projektist „Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia–Estonia“ („Balti mere ranniku äärne matkarada Lätis ja Eestis”). Leedu–Läti piiri äärest algav matkarajada on Baltikumi pikim, hõlmates Eestist Pärnumaad, Läänemaad, Saaremaad ja Hiiumaad.

Projektist saab pikemalt lugeda: https://www.westestonia.ee/coastal-hiking/

Matkaraja kulgemist saab näha SIIT

Matkaraja märgistamise ajakava Läänemaal (start kõikjal kl 9):

16.09 Kuke-Meelva (17 km), start Kuke külast

17.09 Meelva-Penijõe (20 km), start Meelva bussipeatusest

18.09 Penijõe-Kasari vana sild (17 km), start Penijõe mõisa juurest

19.09 Haeska-Puise (24 km), start Haeska mõisa juurest

20.09 Altmõisa-Rohuküla (24 km), start Altmõisa külalistemaja juurest

21.09 Rohuküla-Haapsalu (20 km), start Rohuküla sadamast

22.09 Österby-Riguldi (23 km), start Österby sadamast

23.09 Riguldi-Rannaküla (26 km), start Riguldi mõisa juurest