Läänemaa bussireisijaid soovib vedada viis firmat (6)

Lääne Elu

Foto: arhiiv

Eelmisel nädalal avati Lääne maakonna bussiliiniveo riigihanke pakkumused. Hange on jagatud kolmeks liinigrupiks ning pakkumusi laekus kõikidesse gruppidesse, teatas Lääne maavalitsus.

Liinigrupile nr 1 esitati neli pakkumust, liinigrupile nr 2 samuti neli pakkumust ja liinigrupile nr 3 tuli üks pakkumus. Pakkumusi esitasid AS GoBus, AS L&L, OÜ M.K.Reis-X, AS Hansa Bussiliinid ja OÜ Atko Liinid.

Enne parimate pakkumuste väljaselgitamist peab hankekomisjon kontrollima pakkujate vastavust kvalifitseerimistingimustele ning seejärel kontrollitakse pakkumuste vastavust hankedokumendis esitatud tingimustele.

Komisjon selgitab parimad pakkumused välja vastavalt sätestatud hindamiskriteeriumidele, mille kohaselt arvestatakse lisaks liinikilomeetri maksumusele ka kvaliteedinõudeid nagu busside vanus, alkolukkude ja konditsioneeri olemasolu bussis ning talverehvide kasutamine.

Lääne maavalitsus kuulutas riigihanke vedajate leidmiseks maakonna bussiliiniveole välja juulis. Huviliste poolt oli küll mitmeid täpsustavaid küsimusi, kuid hankedokumendi muutmise vajadust ei tekkinud, edastas Lääne maavalitsuse pressiesindaja Liivi Ollino. Seetõttu avati pakkumused kuulutatud ajal, mis on selliste riigihangete puhul küllaltki ainulaadne.

Hankelepingud maakonnaliinide teenindamiseks sõlmitakse 8,5 aastaks.

Lääne maavalitsus loodab bussiliiniveo hankelepingud sõlmida oktoobris.