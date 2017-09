Innar Mäesalu: kohaliku tasandi poliitikud ei peaks erakonna peakorteri musta tööd tegema

Lemmi Kann

Innar Mäesalu keset riigikogu valimiste kampaaniat 2015. aastal.

Foto: Arvo Tarmula

Eelmisel nädalal toimunud Reformierakonna Haapsalu piirkonna juhatuse nõupidamisel hääletasid Haapsalu piirkonna juht Urmas Koppe ja juhatuse liige Reimo Nebokat Urmas Suklese ja veel seitsme erakonnakaaslase parteist välja viskamise poolt, kolmas juhatuse liige Innar Mäesalu jäi erapooletuks, kuna leidis, et asja oleks pidanud arutama erakonna aukohus.

„Kui tegemist oli erakonna põhikirja rikkumisega, mida neile kaheksale ette heidetakse, kusjuures seda rikkumist annab põhikirjast välja lugeda nii ja naa, siis peaks ettepaneku erakonnast välja viskamiseks tulema peakontorist läbi aukohtu, mitte piirkonna juhatuselt,“ selgitas Mäesalu oma seisukohta.

„Kui need inimesed on rikkunud Reformierakonna põhikirja mingit punkti, on see ju üle-eestiline teema, mitte ainult ühe piirkonna teema – see ei ole ju mingite kohalike reeglite rikkumine,“ lisas Mäesalu, viidates, et ka teistes piirkondades kandideerivad reformierakondlased valimisliitudes.

„Mina olen seisukohal, et kui erakond tahab neid välja visata, siis tehtagu seda läbi aukohtu. Aga selliste asjade käiguga ma päri ei ole,“ ütles Mäesalu.

Sisuliselt pandi kohaliku tasandi poliitikud ära tegema erakonna peakontori musta tööd.

„Minu arvamus on see, et ei ole õige panna sellist vastutust kohalikule piirkonnale,“ rõhutas ta.

Selle aasta juunis, kui Reformierakonna ladviku plaan Sukles ja teised valimisliitudes kandideerijad parteist välja visata teatavaks sai ning Reformierakonna peasekretär Tõnis Kõiv erakonna Läänemaa piirkonna liikmetele vastava hoiatuskirja saatis, tunnistas siinse piirkonna juht Koppe, et ega kohalikel meestel väga palju otsustusvabadust pole.

„Ma isiklikult eeldan, et neis, kes erakonna vastu kandideerivad, on endal nii palju aumehelikkust, et erakonnast välja astuda,” lisas ta toona.

„Erakonna peasekretär Tõnis Kõiv on nii liikmetele kirjutades kui ka avalikult rõhutanud, et erakonna nimekirja vastu kandideerimine läheb vastuollu erakonna põhikirjaga ja need liikmed kas lahkuvad ise või nad arvatakse erakonnast välja. Erakonna põhikiri sätestab, et erakonna juhatus saab liikmeid välja arvata ainult piirkonnaorganisatsiooni või aukohtu ettepanekul, seetõttu vormistas Haapsalu piirkonna juhatus vastavasisulise pöördumise ka erakonna juhatusele,“ põhjendas ta täna.

Kuigi oma poolthääle sellele andis ka Reimo Nebokat, leiab temagi, et sellised sammud peaksid käima läbi aukohtu.„Muidugi peaksid need asjad teistmoodi käima. Piirkonna juhatus ei saa olla erakonnas ainus, kes on sellistes küsimustes erakonna põhikirja n-ö valvur. Kui minnakse vastuollu erakonnaga või rikutakse mõnda põhikirja punkti, peaks olema ka erakonna juhatusel õigus seda arutelu alustada kas aukohtus või juhatuses. Ma olen öelnud ka varem, et see punkt põhikirjas praegusel kujul tuleb ära muuta. Haapsalu piirkonna juhatuse ettepanek oli praegu täielik formaalsus – oli ette teada, mida teha tuleb,“ selgitas Nebokat.

Tema sõnul ei ole kuidagi loogiline, et erakonna põhikirja rikkumise korral peab erakonna juhatus asja lahendamiseks ootama piirkonna juhatuse ettepanekut. Nebokat viitas sellele, et Kõiv ja Sukles leppisid kokku, et viimane astub ise erakonnast välja, kuid seda ei juhtunud.

„Märtsis palus Kõiv mul vabatahtlikult erakonnast lahkuda ja ma olin nõus seda tegema mulle sobival ajal enne valimisi. Kahjuks hakati mind survestama ja selgrootuks nimetama ning minu vabatahtlik lahkumissoov läks üle,“ osutas Sukles põhjusele, miks ta ei soovinud asja erakonnale liiga mugavaks teha.

Et erakonnast välja arvamine toimus just nüüd ja asjaosalisi sellest eraldi ei teavitatud, tuleneb Nebokati sõnul puhtalt ajastusest. „Juba seitse kuud tagasi oli kõigil teada, mis valimisliidus kandideerimise tulemusena võib juhtuda. Ja on loomulik, et kui kõik kandidaadid said registreeritud ja oli teada, kes kus kandideerib, teeb erakonna juhatus otsuse ära,“ selgitas Nebokat. „Valimised tulevad kohe peale, nüüd on pilt selge,“ lisas ta.