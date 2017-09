Erakonnast välja visatud oravad nõuavad piirkonnajuhilt Urmas Koppelt aru (12)

Mati Seppi (vasakult teine), Riho Lepp (temast paremal) ja Kalju Aigro nõuavad Urmas Koppelt selgitust, millist Reformierakonna põhikirja punkti nad rikkusid. Lepast paremal on Alo Lõps, kes kandideerib samuti Urmas Suklese valimisliidus HaRi.

Foto: Arvo Tarmula

Värskelt Reformierakonna ridadest välja arvatud Riho Lepp saatis Reformierakonna Haapsalu piirkonna juhile Urmas Koppele päringu, milles nõuab ametlikku selgitust, millise erakonna põhikirja punkti vastu tema ja ta seitse saatusekaaslast eksisid.

Kirja tekst on järgmine:

Lp. Urmas Koppe,

palun ametlikku selgitust,

• millist Reformierakonna põhikirja punkti rikkusid Haapsalu 8 liiget, kes eilse otsusega Reformierakonnast välja arvati?,

• kuidas oleme meie, Haapsalu 8 Reformierakonna liiget, rikkunud rohkem põhikirja kui ülejäänud liikmed, kes kandideerivad valimisliitudes üle Eesti?

Lugupidamisega

endine Reformierakonna liige

Riho Lepp

„Otsus, mille kohalik piirkonna juht tegi, on natuke naljakas ja kummalise maiguga, kuna pole põhjendatud, millist Reformierakonna põhikirja punkti me rikkunud oleme. Reformierakonna juhatus on küll kokku leppinud, et kõik, kes kandideerivad valimisliitudes ja töötavad seega erakonna vastu, tuleb välja visata. Pressiteates on aga öeldud, et me rikkusime erakonna põhikirja mingit punkti. Lugedes erakonna põhikirja edasi-tagasi ja mitu korda, ei leidnud ma ühtegi punkti, mida me rikkunud oleks,” selgitas Lepp oma päringu põhjust.

Samuti on Lepa sõnul arusaamatu, kuidas on Haapsalu piirkonna liikmed rikkunud erakonna põhikirja suuremal määral kui kõik teiste piirkondade liikmed, kes samuti valimisliitudes kandideerivad.

„Sellel asjal on väga veider maik juures. Urmas Koppe, kes seadis ise oma kandidatuuri üles, sai kohaliku piirkonna juhiks ja näitab täna oma võimu. Ma palusin temalt telefoni teel selgitust ja kuna seda ei tulnud, saatsingi ametliku päringu,” rääkis Lepp. „Ütlen ausalt – ma tegelikult isegi ei looda, et ma vastuse saan.”

Lepa sõnul on asi inetu ja ta on vajadusel valmis aukohtuni välja minema.

„See, et ma kandideerin praegu valimisliidu nimekirjas, ei tähenda seda, et ma ei mõtle nagu reformierakondlane. Ka varasematel aastatel on meie erakonna liikmed kandideerinud valimisliitudes ja siis selles probleemi ei nähtud. Nüüd on vaja korraga hakata inimesi erakonnast välja viskama!” märkis ta.

Rääkides kirjast, mille erakonna peasekretär Läänemaa piirkonnale saatis hoiatusega, et mässajad visatakse erakonnast välja, nimetas Lepp seda hirmutamistaktikaks ja praegust olukorda näidispoomiseks. Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles aga kolmapäeval ERRi uudisteportaali saates „Otse uudistemajast”, et erakonna liikmete väljaarvamine on alati kohaliku piirkonna otsus ja erakonna juhtkond sellesse ei sekku. „See polnud näidispoomine,” kinnitas Pevkur.

Lepp ütles, et aukohtusse tahab minna ka Mati Seppi. Teiste saatusekaaslastega polnud Lepp eile päeval jõudnud veel rääkida, kuid Reformierakonna alguspäevist alates erakonda kuulunud Kalju Aigrogi kinnitas Lääne Elule, et ei ütle aukohtust ära.

„Mati Seppi saatis hommikul väljavõtte põhikirjast ja püstitas samuti küsimuse, et millist punkti me siis nüüd rikkunud oleme. Eks ma kehitasin sama moodi õlgu. Oli küll üks punkt, et ei tohi erakonnale vastu töötada ja ilmselt sellele rõhutaksegi. Aga kas see on vastu töötamine, kui valimisliit haarab kaasa inimesi, kes muidu erakonna nimekirja ei tuleks ja kokkuvõttes hoopis tugevdaksid tulevast võimalikku koalitsiooni?” rääkis Aigro ja lisas, et on piisavalt neid valijaid, kes põhimõtteliselt ühegi erakonna poolt oma häält ei anna.

Aigro sõnul oli tal väike lootus, et ehk jätkub otsustajatel kainet mõistust kaaluda, mida on erakonnal sellest sammust võita ja mida kaotada, enne kui pikki aastaid Reformierakonna alustaladeks olnud ja valimistel väärtuslikke hääli toonud liikmeid erakonnast välja viskama hakatakse. Aigro sõnul kahandab juhtunu oluliselt koostöövõimalusi tulevaste volikogude koosseisudes.

„Kuidas me pärast sellist käitumist ühe laua taga siis istume ja ühist asja ajame?” mõtiskles Aigro ja tõmbas paralleeli Keskerakonnas toimuvaga, kus analoogselt iseenda saba söömisega tegeletakse.

Kui täna kella 15 paiku olid Andres Laidre, Elerin Lees, Kalju Aigro, Mati Seppi, Riho Lepp, Terje Parra, Tõnu Parbus ja Urmas Sukles veel Reformierakonna kodulehel oma näopildi ja kontaktandmetega esindatud, siis kell 16.30 andis otsing vastuseks „Soovitud lehte aadressiga „/liige/eesnimi-perekonnanimi” ei leitud”.