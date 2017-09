Allilm püstitas Läänemaal mõrvatud Tarankovile kalli hauamonumendi

Lääne Elu

Foto: ekraanitõmmis

Tallinna Siselinna kalmistule kerkis ülikiiresti, kõigest kuu ajaga pompoosne mustast marmorist hauamonument, mille maksumuseks hinnatakse ligikaudu 60 000 eurot, kirjutab tänane Eesti Ekspress.

Mullu 14. septembril leiti Saunja külas Kirimäe poolsaare kalastuskohas Eesti allilma liidriks peetud ­Nikolai Tarankovi (1952–2016) laip.

Keskkriminaalpolitsei tegi kiiresti kindlaks, et Tarankovi tappis tema hea sõbra, narkokaubitseja poeg Juri Vorobei. Viimase sõnul läks ta all­ilmaliidriga kütuseäri ja raha pärast tülli. Tarankov ütles tema kohta tšort (e. k. kurat, tont, värdjas, jobu). Vorobei luges sellest välja tapmisähvarduse ning otsustas oma elu päästmiseks ise Tarankovi tappa.

Vorobei kannab üheksa aasta ja kuue kuust vangistust. Kohus leidis, et kohtule esitatud ja kohtus uuritud tõenditega on Vorobei süü kuritegude toimepanemises tõendamist leidnud. Karistuse mõistmisel arvestas kohus, et esinevad seaduses sätestatud karistust kergendavad asjaolud – kuriteo toimepanemine ähvarduse mõjul ning Vorobei poolt süü tunnistamine ja kahetsus.

Süüdistuse kohaselt tapeti Nikolai Tarankov eelmise aasta 13. septembril Läänemaal Saunja külas seitsme järjestikuse püstolilasuga ülakehasse ja pähe, millest viimane oli kontroll-lask pähe, mille tagajärjel Tarankov silmapilkselt suri. Vorobei varitses Tarankovi tapmiskoha lähedal pilliroos, kui too oli minemas kalale. Pärast tapmist lahkus Vorobei sündmuskohalt autoga, kuid naasis üsna pea, kui oli avastanud, et oli oma mütsi kaotanud.

Kuriteopaika naastes tõstis ta Tarankovi laiba tema auto pagasiruumi, et kaitsta teda ilmastikutingimuste eest. Sündmuspaigast lahkudes peitis Vorobei tapmisel kasutatud püstoli teele jäänud kinnistule, kaevates selle maasse. Hiljem näitas ta relva peidukoha vabatahtlikult politseitöötajatele kätte.