Tuhandest riigi töökohast tuleb Haapsallu seitse (2)

Andrus Karnau

Tuhandest riigiametniku töökohast, mille on valitsus otsustanud kolida pealinnast maakonnakeskustesse, tuleb Läänemaale seitse.

Siseministeeriumi haldusala ametnikest kolitakse Tallinnast välja 151, neist kaks tuleb Haapsallu. Mõlemad on politsei- ja piirivalveameti töötajad, kinnitas siseministeeriumi pressiesindaja Siim Kumpas.

Keskkonnaministeerium kolib pealinnast välja vähemalt 90 töökohta. „Oleme otsustanud erametsakeskuse 25 töökohta kolida Raplasse. Ülejäänud töökohtade väljaviimine toimub järk-järgult. Praegu on Läänemaale kavas viia üks töökoht Haapsallu,” ütles keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Berit-Helena Lamp.

Maaeluministeerium kolib tuleva aasta lõpuks pealinnast välja 50 töökohta, neist üks tuleb Haapsallu. Maaeluministeeriumi pressiesindaja Urmas Glase sõnul hakkab Haapsalus olema üks veterinaar- ja toiduameti töökoht.

Rahandusministeeriumi haldusalast on kavas pealinnast välja viia üle saja töökoha. Rahandusministeerium on loonud kolmele inimesele võimaluse kaugtööd teha Haapsalus Lääne maavalitsuse hoones. Rahandusministeeriumi pressiesindaja Kristina Haavala sõnul töötavad juba praegu Haapsalus üks maksuametnik ja kaks infotehnoloogiakeskuse inimest.

„Rahandusministeeriumi töötajatel on võimalik teha kaugtööd, kui tööülesanded seda võimaldavad, sh asuda tööle maavalitsuste ruumidesse,” ütles Haavala.

Valitsus arutab tänasel kabinetiistungil riigiasutuste kolimiskava. Valitsuse eesmärk on viia 2019. aasta lõpuks pealinnast ära tuhat töökohta. Riigihalduse minister Jaak Aab ütles eelmisel neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et kaks kolmandikku on täidetud. Puuduvate ametnike osas peaks valitsus oma tänasel istungil kokkuleppele jõudma.

„Põhiline küsimus on, kas ka väiksematesse maakonnakeskustesse õnnestub riigi töökohti viia. Peaksime pingutama selle nimel, et vähemalt 30 töökohta igasse maakonnakeskusesse läheks,” ütles Aab.