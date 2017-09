Läänlased õpivad Norras pagulastega ümberkäimist

Tarmo Õuemaa

14 Läänemaa ametnikku on sel nädalal Norras, et õppida, kuidas on sealsed omavalitsused pagulastega hakkama saanud.

„Meid on 14 inimest Läänemaalt. Kõik omavalitsused on esindatud. Rõhuasetus on seekord sotsiaaltöötajail,” ütles Läänemaa omavalitsusliidu tegevjuht Hele Leek-Ambur (pildil).

„Norrakailt on hea õppida, mis on pagulaste kogukonda sulatamisel töötanud ja mis ei ole nii hästi töötanud,” ütles ta.

Õppereis on Läänemaa omavalitsuste liidu ja Molde-Romsdali kommuuni koostööprojekti „Together: Best practices exchange for integrating refugees” osa. Peale läänlaste ja norrakate võtavad sellest osa ka portugallased. Läänemaa omavalitsusliit sai Erasmus+ fondist ligi 88 000 eurot toetust rahvusvahelise projekti elluviimiseks. Ka selle reisi kulud kaetakse projekti eelarvest.

„Projekti avaseminar oli Haapsalus ja ka Portugalis oleme juba käinud. Viimane osa on jälle Haapsalus,” ütles Leek-Ambur.