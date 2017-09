Jaanus Karilaid: Haapsalust, raudteest ja tulevikust (5)

Ikka ja jälle küsitakse, kas on Haapsalu Keskerakond teinud kellegagi koalitsiooniks eelleppe.

Vahepeal pannakse meid paari Urmas Suklesega, siis aga järelejäänud Reformierakonnaga ja nende juhi Lauri Luigega. Vastus on selge: ei ole eelleppeid. See polekski väga tark, sest selline eellepe nõrgestaks läbirääkimispositsioone oma programmi elluviimiseks.

Kaheksa aastat koostööd kohaliku Reformierakonnaga ja tema endise liidri Suklesega on olnud konstruktiivne. Ma hindan kõrgelt, et oleme omavahelisi leppeid suutnud hoida ja austada. Aga kõik pole ega saagi olla roosiline. Tagasilöögina mõjus nn krundiafäär, kus volikogu liige Siim Saareväli saatis ettepaneku linnavalitsuse ametnikule notariaalset lepingut endale kasulikult täiendada ning Sukles sellega ilma volikogu loata nõustus. Siin oleks linnapea pidanud piirduma ühe lausega: palun vabandust, eksisin. Selle asemel tuli aga äge kaitsereaktsioon, potentsiaalsete avalikustajate nõiajaht ning pigem eneseõigustus. Poleks vaja olnud, sest lepingu parandamine päästis halvimast. Seda kinnitas ka keskkriminaalpolitsei.

Teine kandev küsimus on raudtee ehitusse puutuv. Kas tuleb, millal tuleb, miks tuleb. Aga miks on raudtee Rakveres, Põlvas, Narvas, Raplas, Pärnus? Me maksame üle 100 miljoni euro suursaarte ja mandri vaheliseks parvlaevaliikluseks, Kuressaares käib lennuk – kes otsustas, et Haapsalu peab jääma logistilisse kotti? Me suutsime kaheksa kuuga 8 miljonit esimeseks etapiks kaubelda seepärast, et Keskerakond on Haapsalus tugev. Poliitilisel lobil on suur tähtsus. Haapsalu raudteed ei ole mõtet mõõta majandusliku tasuvusega, sest seda ei tehta Eestis ühegi raudteeühenduse puhul. Tähtis on, et raudtee toob elujõudu ja töökohti ning toob Haapsalu välja logistilisest kotist. See on üks mitmest meetmest, üks oluline päästerõngas just tulevikku silmas pidades.

Mis on nende valimiste põhiküsimus Haapsalus ja Ridalas? Kunagi, kui Keskerakond seisis tasuta koolitoidu või ühistranspordi eest, oli iroonitsejaid palju, nüüd on see kõik loomulik. Tallinn vabastas lasteaiatoidumaksust lapsevanemad ja selle võttis kohe üle Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus. Väärt mõte, mis sest, et meie meeskond polnud selle idee laualepanijate esireas, aga nüüd on see ka Haapsalu Keskerakonna valimisplatvormis. Teemegi ära.

Haapsalu teed ja tänavad vajavad kümneid miljoneid eurosid. Algkool ja vana põhikooli hoone ootavad investeeringuid, sadamad ja kogu rannaala arendust. Seda raha ei suuda ka uus Haapsalu iseseisvalt leida, see tuleb leida koostöös riigi- ja erasektoriga. Riigieelarve kaudu saadavad otseinvesteeringud on kõige tõhusam viis arengu loomiseks. Mõistagi on tähtis ka arendada edasi Uuemõisa tööstusala, Haapsalu holmide ja Tööstuse tn tööstusalasid, sh varustada tööstusalad puuduvate infrastruktuuridega: juurdepääsutee, elekter, vesi, kanalisatsioon. Siin peavad olema ametnikud operatiivsed ja pädevad, et erasektor tunnetaks parimat koostöövormi. Raha ehitusteks, avatud hoiakud ja aus valitsemine – nende nimel me töötame.

Haapsalu valitsemise eeldused on usaldus, töökus ja kokkulepetest kinnipidamine. Meie uks on avatud kõigile, kes vastavad neile kriteeriumitele.

Jaanus Karilaid

riigikogu liige, Keskerakond