Haapsalu Tõrukese lasteaed kaunistas maja triibumustritega (1)

Haapsalu Tõrukese lasteaed otsustas Eesti sünnipäevaks kaunistada oma maja uksed Läänemaa rahvariideseelikute mustritega.

Lasteaia välisuste kõrvale on nüüd maalitud Noarootsi, Lääne-Nigula, Kullamaa ja Mihkli kihelkonna rahvariideseeliku triibud. „Kullamaalt olen ma ise pärit ja Lääne-Nigula vallas elan praegu, Noarootsi rahvariided on meil lasteaias ja Mihklis on lihtsalt selline tore sinisetooniline triibustik,” põhjendas Tõrukese lasteaiaõpetaja Marilii Saar (fotol) triibuvalikut. Tema oli ka see, kes koos paari lapsevanemaga triibumustrid seintele kandis.

Saare sõnul sai triibutamise mõte alguse lasteaia saalis olevatest 5 meetri pikkustest triibuvaipadest, mida suuremate ürituste puhul istumiseks kasutatakse.

Lisaks valmib õpetajate, vanemate ja vanavanemate abiga Eesti ja lasteaia sünnipäevaks pikk triibusall, millest praeguseks on kootud juba enam kui 60 meetrit.

„Lastele meeldib, sest see on lõbus,” ütles Saar. „Tõruke on pärimuskultuuri edendav lasteaed ning selliste asjadega saab rahvuslikkust ja pärimust rohkem esile tuua.”