Juhtkiri: Läänemaa vajab ühistranspordikeskust (5)

Lääne Elu

Läänemaa omavalitsusjuhtide Urmas Suklese ja Mikk Lõhmuse otsus, et maakonna ühistranspordikeskust ei ole vaja asutada, nõrgestab maakonda ning vähendab elanike võimalusi saada kvaliteetset bussi- ja parvlaevaliiklust.

Haldusreformi mõte seisneb selles, et omavalitsusjuhid saavad juurde õigusi ja võimu. Uued ja suuremad omavalitsused panevad nende juhtidele ka kohustusi, mis ületavad koduküla piire. Maavalitsuste kadumise järel langeb vastutus maakonna arendamise eest omavalitsusjuhtidele. Mitte 400 elanikuga Vormsi vallavanemalt ei küsi me, mida on tehtud Läänemaa kui terviku arendamise eest, vaid just suuremate omavalitsuste vanemailt.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles on senise tegevusega näidanud huvi paraku vaid oma isiklike äride arendamise vastu. Kõik, mis puudutab turismiäri, on tema suure tähelepanu all, sest see tuleb kasuks tema isiklikus omanduses olevale spaale. Kõik muu aga võib minna nii, nagu juhtub.

Samasugust suhtumist näitab üles maakonna suuruselt teise omavalitsuse juht Mikk Lõhmus. Ka teda näib huvitavat ainult oma külas toimuv. Kõik, mis jääb sellest kaugemale, on juba liiga keeruline. Nii Sukles kui ka Lõhmus olid vastu tervet maakonda ühendava omavalitsuse loomisele. Lõpptulemusena viis selline omakasu tagaajamine maakonna lagunemiseni. Nüüd on nii Sukles kui ka Lõhmus vastu ühistranspordikeskuse loomisele.

Ühistranspordikeskuse loomise vastu olek tähendab, et Läänemaa jääb ilma vähemalt ühest töökohast, aga mis veelgi tähtsam, jääb ilma otsustusõigusest. Lõhmuse ja Suklese väited, et ühistranspordikeskuse pidamine on ülemäära kulukas, ei ole tõsiseltvõetavad. Öelgem otse: see on hämamine. Valitsus annab ühistranspordikeskuse ülalpidamiseks raha, küsimus on vaid tahtmises ja soovis vastutada. Viimast meie omavalitsusjuhtidel kahjuks pole.